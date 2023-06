Cani in passerella, a Pitti Uomo la prima sfilata degli amici a 4 zampe

In passerella a quattro zampe. Giovedì 15 giugno a Firenze andrà in scena la prima sfilata con animali nel contesto di Pitti Immagine Uomo, in apertura la prossima settimana alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 13 al 16 giugno. L'appuntamento è al locale The Stellar dove i protagonisti saranno 6 pelosi di piccola e media taglia tra cui Faustina, Boy, Pupo, Gregorio, Diamond e Vittoria che sfileranno accompagnati dal loro toelettatore di fiducia indossando capi del brand Emma Firenze, che partecipa al salone nella nuova area Pitti Pets.

Dai bomber al denim, fino agli impermeabili e ai vestiti da cerimonia per gli amici a quattro zampe accanto ai propri padroni nel giorno speciale del sì. Largo anche agli accessori, dagli accappatoi in spugna al trasportino in trapunta e ciotola in ottone lucido. Il fondatore Simone Pierattini Fammoni, che ha chiamato il brand come la sua bull terrier, compagna di vita per 14 anni, spiega: "Amante degli animali e proprietario da sempre di cani di ogni tipo ho voluto pensare ad una linea che li rispettasse, basata sulla semplicità, sulla cura del dettaglio e sull'attenta ricerca di materiali preziosi".