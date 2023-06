Leonardo Colli ancora alla Kemas Lamipel: per lo schiacciatore è la decima stagione biancorossa

Quando si costruiscono case, si parte sempre dalle fondamenta. Dalle radici. E per questo il primo annuncio di conferma, per la Kemas Lamipel che verrà, A2 Credem Banca 2023-24, non avrebbe potuto essere un altro se non il n° 7, Leonardo Colli. Schiacciatore ricettore solido, abile in prima linea per le doti tecniche, concreto in ricezione, potente in battuta, Colli è il primo tassello di una formazione che si presenterà profondamente rinnovata ma che vorrà ancora una volta affrontare la categoria da protagonista. Tanta esperienza di campo e di cose di spogliatoio per un atleta che ha conosciuto una sola maglia e due soli colori, diventando ben presto un punto di riferimento per la società, per l’ambiente, e per i gruppi con cui ha giocato. Nell’ultima stagione è stato frenato da problemi fisici, in avvio, ma ha ben presto recuperato la titolarità e il ruolo di protagonista sia nel “6+1” di Vincenzo Mastrangelo che nei successivi sestetti schierati da coach Bulleri. 30 aces totali in stagione (12^ assoluto nella classifica delle battute vincenti per set), 210 punti realizzati in 25 gare, 24,3 di “perfette” in una linea di ricezione dove aveva e ha sempre avuto tanto “spazio”: con questi numeri il capitano ha aiutato la squadra ad arrivare tra le prime quattro dell’A2 Credem Banca. Una conferma che è garanzia di qualità e dedizione alla causa, il miglior modo per iniziare una nuova storia tutta biancorossa.

Leonardo Colli

Curriculum. L’approdo di Leonardo Colli a S. Croce sull’Arno è datato 2014-15. Proveniente dalla serie C maschile del Valdera Volley, classe 1996, 195 cm, lo schiacciatore-ricettore nato a Pontedera si affaccia al Pala Parenti per giocare nella allora Biokimica, militante nel campionato di B1 nazionale. Alessandro Pagliai al tempo ricopre il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo ed è in pratica “l’artefice” dell’operazione in entrata. La squadra si qualifica ai play-off, quell’anno, ma esce subito ad opera di Montecchio. La stagione successiva è quella della svolta. Non in campo (la squadra arriva settima in B1), ma a livello societario: entrano nuovi soci, cambia lo sponsor (Kemas Lamipel) e viene acquisita la serie A2 dal Parrella Torino. Leonardo inizia a farsi largo nella prestigiosa categoria: nel 2016-17 mette insieme 66 gettoni tra entrate e presenze da titolare e…66 punti (9 aces). La squadra affidata a Lorenzo Bertini si qualifica alla poule promozione ma non raggiunge i play-off. L’anno successivo è quello dell’esplosione, di Leonardo e della squadra: con Michele Totire in panchina e Wagner grande trascinatore, la Kemas Lamipel conquista due secondi posti, in regular season e nella Pool A, subendo però una precoce eliminazione nei play-off, ad opera di Spoleto. Colli gioca 101 set (!) in 27 gare, porta a casa 30 aces e totalizza 184 punti. Lo schiacciatore affronta questa e le successive stagioni in un continuo crescendo, oscillando sempre attorno ai 250 punti realizzati e mantenendo una indiscussa titolarità. Nel 2019, alla vigilia della stagione poi bloccata a metà per la pandemia, viene nominato capitano dei “Lupi”. La prossima stagione 2023-24, sarà dunque, per Leonardo, la decima di fila in maglia biancorossa, l’ottava in un campionato di A2.

2022-23, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2021-22, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2020-21, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2019-20, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2018-19, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2017-18, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2016-17, A2, Kemas Lamipel S. Croce

2015-16, B1, Kemas Lupi S. Croce

2014-15, B1, Gruppo Biokimica Lupi

2013-14, C, Valdera Volley

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa