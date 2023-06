Scoprire Pisa col bus, il progetto per le scuole con AT

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è arrivato anche a Pisa. Il progetto didattico promosso da Autolinee toscane è in fase di ultimazione, dopo che nei mesi di dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha consentito di raccogliere le adesioni di 55 classi tra primarie e secondarie di primo grado di Pisa, Massa, Carrara, Livorno, Lucca, Siena, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo, Firenze.

Il progetto è finalizzato non solo ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici qualificati. In aula sono stati presentati i servizi urbani di Autolinee toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente. Tutte le classi hanno avuto modo di sperimentare un’uscita in autobus con il supporto degli insegnanti e dell’operatore didattico in modo da mettere in pratica le regole apprese e per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare.

A Pisa le classi coinvolte sono tutte dell’Istituto Comprensivo Fibonacci: 5^A, 5^B, 5^C della scuola primaria "D. Chiesa" e 1^A, 1^B della scuola secondaria (Sede Centrale).

Durante il viaggio, i bambini animati da un forte entusiasmo, sono saliti sui bus della navetta E, Lam Verde, Lam Rossa, linee 2 e 4 apprezzando le bellezze artistiche della città pisana.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa