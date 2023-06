Acconto Imu, la scadenza del pagamento a Empoli

Il Comune di Empoli ricorda che il versamento dell’acconto IMU 2023 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2023. La stessa scadenza è prevista per i contribuenti che adottano il pagamento in unica soluzione. Per i cittadini che effettuano il versamento in due rate, la rata di saldo dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2023.



È possibile effettuare i calcoli del dovuto e stampare il modello di pagamento F24 utilizzando il servizio di calcolo messo a disposizione da parte del Comune, al seguente link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=d403

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa