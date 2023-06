"Capraia abbandonata all'incuria": la denuncia di Crocetti (FI)

Spiace ancora una volta dover constatare come spesso le amministrazioni di centrosinistra quando sono messe di fronte alle proprie responsabilità, reagiscano attaccando a mezzo stampa con atteggiamenti di supponenza, negando o minimizzando le cose, anziché ammettere le proprie manchevolezze e provvedere a fornire un servizio adeguato alla comunità, che è l’unica cosa che effettivamente conta. Al signor sindaco di Capraia e Limite che imputa le problematiche nello sfalcio dell'erba nella frazione di Capraia Fiorentina, ad un "ritardo dovuto alla pioggia", vorrei ricordare , semplicemente, che la manutenzione per garantire il decoro delle strade si svolge durante tutto l'anno, senza doversi provvedere all'ultimo momento e solo dopo che diversi cittadini dei rioni Mazzantini e Castello se ne sono giustamente lamentati. E comunque il fenomeno della pioggia si è verificato nelle ultime settimane di maggio, quando si sarebbe dovuto provvedere per tempo negli altri periodi.

Spiace altresì il dover constatare come mentre ampie zone di Limite sono in perfetto stato, molte zone di Capraia sono abbandonate all'incuria.

Per quanto concerne la questione della manutenzione del fiume Arno, è evidente che se ne debba occupare il consorzio di bonifica. Tuttavia, è da chiedersi, laddove il medesimo consorzio con interviene a prendersi cura dell'alveo e delle sponde del fiume Arno, come mai il Sindaco che è anche responsabile della protezione civile a livello locale, non se ne debba occupare direttamente? Anche eventualmente sollecitando un intervento del consorzio? È da chiedersi e legittimamente, cosa occorre aspettare per avere un intervento di ripulitura degli argini, da trochi, da canneti, spazzatura e detriti di vario genere ? Occorre per caso solo prenderne atto all’indomani di un evento atmosferico di particolare gravità ? Non importa che il sindaco ricordi che i fondi sono da dividersi tra i vari comuni che si affacciano sul fiume Arno, poiché tale fatto è noto a tutti. Piacerebbe invece sapere cosa è stato fatto dal 2022 ad oggi, ossia dallo stanziamento dei fondi (63 milioni), nel comune di Capraia e Limite, visto che a giudicare dalle foto sembra chiaramente che nel nostro comune non sia stato fatto assolutamente nulla.

Da ultimo vorrei ricordare al primo cittadino che a noi ciò che sta a cuore è la corretta e puntuale amministrazione delle città i cui cittadini ci viene conferito l'onere e l'onore di governare. L’opposizione aspira a realizzare questo obiettivo, e Capraia e Limite non fa eccezione.

Diego Crocetti - Coordinatore Comunale Forza Italia Capraia e Limite