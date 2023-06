Doppio incidente sul Viadotto dell’Indiano: disagi alla circolazione a Firenze

Questa mattina si sono verificati due incidenti sul Viadotto dell’Indiano con ripercussioni della circolazione. I sinistri sono avvenuti intorno alle 8.10: nel primo, un tamponamento sulla carreggiata in direzione di via Pistoiese, sono rimasti coinvolti tre veicoli ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L’altro incidente è avvenuto sulla direttrice verso Scandicci, nel tratto subito dopo l’immissione da via Pistoiese. Secondo la prima ricostruzione il conducente di una delle vetture coinvolte avrebbe avuto un malore. L’uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso. I due incidenti, la dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, hanno causato pesanti ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni.