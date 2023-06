Dramma all'Elba: scontro moto-auto, un morto

Una persona è morta all'Isola d'Elba dopo un incidente. Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale per Rio Marina, ancora non sono note le generalità della persona deceduta. Si tratta di un centauro, che era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto per motivi da chiarire.

L'uomo è rimasto gravemente ferito, i medici hanno effettuato i tentativi di rianimazione ma ne hanno constatato il decesso. La strada è rimasta chiude durante l'arrivo dei soccorsi. Era stato allertato anche Pegaso, che poi è rientrato alla base.

Il 118 ha inviato sul posto volontari e mezzi di Porto Azzurro, Rio Marina e Portoferraio; presenti i carabinieri di Rio Marina e la polizia municipale.