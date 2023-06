Festa di fine anno della Scuola media Fucini alla festa dell'Unità di Montespertoli, la Lega: "Inaccettabile"

In merirto al programma della Festa dell’Unità di Montespertoli, Comune della Provincia di Firenze, dove tra gli eventi targati è segnalata la “Cena e festa di fine anno della Scuola secondaria di I° Renato Fucini di Montespertoli”, la consigliera metropolitana della Lega nel Centrodestra Cecilia Cappelletti, con Federcio Bussolin, l'On. Tiziana Nisini e il consigliere regionale Giovanni Galli, trovano “inaccettabile che il Partito Democratico ritenga di farsi strada nella politica locale usando gli alunni e le loro famiglie inserendola in un evento ad hoc nella Festa dell’Unità. La scelta di proporre – e accettare – un simile atto di propaganda per fini elettorali, pensando di spostare a sinistra le teste e le coscienze di alunni e genitori, rappresenta un’operazione per la quale devono scattare sanzioni severe. La scuola è e deve rimanere un luogo di formazione ed educazione autonomo ed imparziale, non la succursale della Case del Popolo”.

Gli esponenti leghisti si augurano che "ci siano immediate prese di distanza e di condanna da parte di tutte le Istituzioni, in particolare del Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella. La batosta elettorale del Partito Democratico rimediata alle ultime elezioni amministrative non giustifica, in nessun caso, l’utilizzo delle scuole per fare mera propaganda politica elettorale. Provvederemo a segnalare la questione al Prefetto, anche per chiarire quale ruolo abbia rivestito, nella formazione di tale proposta, la ccuola in questione”