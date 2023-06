Fiorentina ancora ko in finale: la Conference League va al West Ham

La Fiorentina perde la finale di Conference League pur giocando una buona partita. A Praga la vince il West Ham con un gol nel recupero del secondo tempo di una partita tirata, non bella ma intensa. Per i viola è la seconda sconfitta in finale dopo la Coppa Italia.

Eppure la squadra di Italiano parte bene e nel primo tempo centra un palo con Kouamè, sul tap-in segna Jovic ma è fuorigioco. Si segnala un lancio di oggetti del West Ham, Biraghi viene ferito alla testa e sanguina.

Nella ripresa i gol. All'ora di gioco Benrahma segna su rigore per mani di Biraghi; poco dopo Bonaventura la riprende con un bel diagonale di destro. Nel finale Bowen beffa Igor e Terracciano su una palla in verticale e dà il titolo agli inglesi.