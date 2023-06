I fantastici 5, il premio delle biblioteche di San Miniato

Dieci classi delle scuole degli Istituti Sacchetti di San Miniato e Buonarroti di Ponte a Egola hanno fatto incetta di premi all'interno del concorso "I fantastici 5" promosso dalle tre biblioteche del sistema bibliotecario del Comune, destinato agli studenti delle classi terze delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado.

L'obiettivo del concorso era leggere in classe e ad alta voce da due a cinque libri e, al termine di ogni lettura, il bibliotecario si collegava con la classe in gara e poneva alcune domande; ad ogni risposta esatta veniva assegnato un punteggio alla classe che si guadagnava una posizione nella classifica generale.

"L'obiettivo del progetto era quello di promuovere la lettura nelle scuole attraverso l'attivazione di una sorta di maratona che incentivasse la lettura ad alta voce in classe e la collaborazione dei ragazzi nel dare le risposte - dichiarano l'assessore alla cultura Loredano Arzilli e l'assessore alla scuola Giulia Profeti -, un modo diverso di fare didattica e sviluppare la capacità di collaborare e lavorare in gruppo. Un plauso a tutte le classi del nostro territorio per gli straordinari successi che hanno raggiunto”.

Per la sezione della scuola primaria, classe III: al primo posto si sono classificati a pari merito la classe III della scuola primaria Leonardo da Vinci di San Donato con l'insegnante Debora Bianucci, la classe III A scuola primaria Galileo Galilei di Ponte a Egola con l’insegnante Rosella Rovini, le classi III B e III C della scuola primaria Galileo Galilei di Ponte a Egola con l’insegnante Simona Antonelli, la classe III della scuola primaria Giusti de La Scala con le insegnanti Romina Centi e Simonetta Scalessi.

Per aver completato la lettura dei cinque libri in concorso sono state premiate anche la classe III della scuola primaria Collodi de La Serra con l’insegnante Chiara Redditi e la classe III della scuola primaria Don Milani con l’insegnante Gianna Leoncini.

Per la sezione della scuola secondaria di primo grado: prima classificata la classe I A scuola secondaria di primo grado Sacchetti di San Miniato con l'insegnante Teresa Pronestì, seconda classificata la classe I B scuola secondaria di primo grado Sacchetti di San Miniato con l'insegnante Maricla Spadavecchia e al terzo posto la classe I E della scuola secondaria di primo grado Sacchetti di San Miniato Basso con l’insegnante Sara Rosi.

Le premiazioni si sono svolte presso la biblioteca di Ponte a Egola e nelle rispettive scuole e sono stati consegnati ai ragazzi diplomi personalizzati e omaggi offerti dall’amministrazione comunale.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa