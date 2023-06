Regioni periferiche marittime d'Europa, a Firenze il bureau politico

L’8 e il 9 giugno prossimi torna a riunirsi a Firenze il bureau politico della Crpm, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa, rete di 160 regioni europee, tra cui la Toscana, per favorire la coesione sociale e uno sviluppo più equilibrato dei territori comunitari. Sarà Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, ad accogliere le sessioni di lavoro.

Il cuore del confronto è previsto per venerdì 9 giugno. Al centro della discussione, al via dalle 9, il Manifesto politico 2023 che verrà approvato dall’Assemblea generale della Conferenza in programma a Saint Malo in Bretagna il prossimo novembre, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla nascita dell’organizzazione. Il Manifesto conterrà in particolare la posizione della Conferenza sul futuro della programmazione dei fondi europei, e costituirà il documento con cui la rete presenterà le proprie istanze al rinnovato Parlamento europeo con le elezioni del 2024.

Per la Toscana interverranno il presidente Eugenio Giani, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Crpm con delega alla coesione, e Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione e assessora all’agricoltura. Sono attesi gli interventi, tra gli altri, del presidente della Crpm, Cees Loggen, assessore regionale della provincia olandese del Noord-Holland, e di Nicola De Michelis, direttore della Dg Regio dell’Ue “Smart & sustainable growth & programmes implementation IV”. In programma anche i video messaggi della vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, di Carlo Corazza, rappresentante in Italia del Parlamento Europeo, e di Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

A caratterizzare la giornata di apertura, giovedì 8 giugno, saranno invece sessioni tematiche dedicate al ruolo delle Regioni europee nel contrasto alla violenza di genere. I lavori, al via dalle 15, si svilupperanno in forma di seminario, dal titolo “Le regioni in prima linea per un’Unione dell’uguaglianza”, e la discussione partirà dalla proposta di Direttiva contro la violenza di genere, inserita nel programma della Commissione europea per il 2023. La Toscana, attraverso la capo di gabinetto del presidente Cristina Manetti, porterà l’esperienza della “Toscana delle donne”. Manetti, inoltre, curerà le conclusioni di “Come possono le regioni beneficiare di un sostegno specifico dell’Ue per affrontare la violenza di genere?”, panel di chiusura della giornata.

Nel corso dei lavori, interverranno, tra gli altri, Maria Sierra Armas, dell’Istituto delle donne dei Paesi Baschi, regione coordinatrice della Task force della CRPM sul genere.

Cosa è la Crpm

La Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) è una rete tematica che raggruppa 160 regioni europee appartenenti a 25 Stati membri e non dell'Ue e svolge la sua azione per favorire uno sviluppo più equilibrato del territorio Ue. I suoi principali obiettivi sono il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, delle politiche marittime, e dell’accessibilità. L’azione della rete si concentra anche sulla governance dell’Ue, legata al principio della sussidiarietà, l’energia, i cambiamenti climatici, le politiche di vicinato e di sviluppo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa