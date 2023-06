San Miniato sottoscrive il Patto educativo di comunità

Il Comune di San Miniato ha sottoscritto il Patto educativo di comunità, una libera intesa sottoscritta tra associazioni, istituzioni scolastiche e amministrazioni comunali, che individua nella scuola un fondamentale bene della comunità, che sceglie come priorità la cura della persona e del territorio in cui viviamo si fonda su un approccio collaborativo per un’alleanza educativa stabile. Al centro del progetto la valorizzazione dell'educazione alimentare, al consumo e alla conoscenza dell'ambiente e delle produzioni tipiche e tradizionali e del rispetto dell'ambiente, promuovendo sani stili di vita sul nostro territorio.

Ad aderire al documento, oltre al Comune di San Miniato con la vicesindaca Elisa Montanelli, sono stati i due Istituti comprensivi, con i dirigenti Andrea Fubini (Sacchetti) e Graziella Costanzo (Buonarroti), l'associazione Moti carbonari - Ritrovare la strada con il presidente Alessio Guardini, l'associazione Mercato della terra di San Miniato con il presidente Matteo Pieri e la Condotta Slow Food di San Miniato con il presidente Benedetto Squicciarini. Ciascuno dei soggetti coinvolti si impegna nel raggiungimento di una serie di obiettivi comuni, in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, basandosi su un rapporto di fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, pari opportunità, inclusività e apertura.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso condiviso tra tutte le realtà coinvolte, ciascuna per le proprie competenze, fatto di iniziative destinate alla popolazione scolastica di riferimento. Tra queste sono previste la partecipazione a mercati, eventi, fiere di settore, e le visite ad attività produttive, agricole e di allevamento, l'organizzazione di dimostrazioni da parte di produttori, allevatori o artigiani, e laboratori e incontri con esperti di temi ambientali e della sostenibilità per promuovere la conoscenza del territorio, dei beni paesaggistici, dei prodotti e del sistema produttivo locale.

"L'idea del progetto è quella di contemplare il protagonismo di bambini e bambine, attraverso la valorizzazione delle attività di volontariato promosse e di partecipare ad eventi realizzati da tutti i soggetti coinvolti - dichiarano i presidi dei due Istituti Comprensivo, Andrea Fubini e Graziella Costanzo -. Si tratta di una serie di attività e progetti che avvicinano il mondo della scuola a produttori, allevatori e artigiani del nostro territorio, grazie ad esperienze incentrate sulla sostenibilità e sulla valorizzazione di tematiche ambientali".

"La sottoscrizione di questo patto arriva dopo un lungo percorso di collaborazioni tra associazioni, Comune e realtà del territorio di San Miniato che, da tempo, stanno sperimentando azioni ed attività con finalità comuni - dichiarano le associazioni coinvolte -. Aver coinvolto le scuole con iniziative strutturate è un ulteriore passo in avanti che ci permette di far conoscere alle giovani generazioni i prodotti agricoli, favorire l'incontro con i produttori e attivare una serie di progetti per la tutela e il rispetto dell'ambiente e la consapevolezza di ciò che mangiamo".

"Come Comune ci impegniamo a collaborare per valorizzazione i produttori del territorio, dando visibilità alle attività e alle iniziative svolte, che saranno indirizzate verso le produzioni stagionali, biologiche e a km zero, al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente e della biodiversità, alla sostenibilità delle produzioni e dei consumi - dichiara la vicesindaca Montanelli -. Intendiamo collaborare con l'associazione Moti Carbonari, l’associazione Mercato della Terra, la Condotta Slow Food di San Miniato e gli Istituti scolastici con gli strumenti e le forze che abbiamo a disposizione in occasione di alcuni eventi specifici dedicati all’educazione alimentare e alla sostenibilità, anche concedendo l’uso di spazi pubblici per le attività legate agli obiettivi promossi dal Patto, e promuovere la diffusione delle attività svolte - e conclude -. Con questo patto, che resta aperto all'adesione anche di altre realtà, rafforziamo la collaborazione tra amministrazione e scuola, integrando anche l'attività delle nostre associazioni, promuovendo così l’eccellenza dei nostri istituti comprensivi e del nostro territorio. Mi auguro che questo percorso possa essere uno strumento concreto che gli studenti potranno utilizzare per incidere e partecipare sulle scelte della comunità. Ringrazio le scuole e le associazioni che hanno creduto e reso possibile stipulare questo documento, il primo passo per formare ed educare i nostri ragazzi, grazie ad un fondamentale lavoro di squadra".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa