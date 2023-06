Tre giorni in bici per andare dal Papa: ciclisti pecciolesi ai nastri di partenza

Tre giorni verso Roma per andare in bici dal Papa. Questa l'iniziativa in programma per questo fine settimana del Gruppo Amatori Peccioli che porterà i suoi saluti, quelli di Noi per Voi, di Divercity e dell'intera comunità pecciolese al Pontefice. La partenza è fissata per la mattina di venerdì 9 giugno dalla piazza del Popolo di Peccioli alle ore 9, con i saluti del sindaco Renzo Macelloni.

In seguito il gruppo si muoverà nello stesso giorno in direzione Marina di Grosseto attraversando Miemo, Canneto, Follonica con arrivo previsto nel pomeriggio per un totale di 130 km. Il secondo giorno le tappe saranno Orbetello, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, con arrivo a Ladispoli per un totale di 170 km. Infine, l'ultima pedalata verso piazza San Pietro sarà domenica 11 giugno, attraverso la pista ciclabile lungo Tevere. Nel pomeriggio il Gruppo Amatori rientrerà a Peccioli con i furgoni che garantiranno assistenza per tutto il viaggio.

Sono pronti a pedalare Massimo Bottoni, Davide Bicci, Davide Buselli, Massimo Buti, Federico Giuntini, Miriano Giachetti, Marco Ferrini, Alessandro Pini, Giovanni Sopio e Massimo Tognetti. "Tutti gli anni organizziamo delle girate in bici" ha spiegato Bottoni, organizzatore e componente del Gruppo Amatori Peccioli, sottolineando la prima esperienza più lunga "di solito sono di un giorno, ma questa volta saranno tre giorni di fila, con una meta speciale".

Ringraziamenti dall'organizzazione alle associazioni Noi per Voi e Divercity e all'acqua sorgente Tesorino, che disseterà i ciclisti nel viaggio per la capitale.