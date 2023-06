Treni, Scaramelli: "Meloni e Salvini sopprimono Intercity e Frecciarossa dalle terre di Siena"

"Nicoletta in ascolto" diceva nella sua campagna elettorale. Oggi che è sindaco di Siena, la Fabio dica chi ascolta e a chi risponde: se alla destra e ai suoi partiti o ai cittadini di Siena. Togliere i Frecciarossa e gli Intercity dalla stazione ferroviaria di Chiusi - Chianciano Terme porta danni a tutto il territorio a partire proprio da Siena. Cittadini, turisti, imprese in questi anni hanno beneficiato dei nuovi collegamenti con l'alta velocità. La soppressione delle fermate è impoverimento e ritorno al passato inaccettabile. Condivido la presa di posizione netta del Presidente Giani, dall'assessore regionale ai trasporti Baccelli e dei sindaci del territorio, a partire dal sindaco di Chiusi, che hanno ribadito la centralità e l'importanza della stazione ferroviaria. Serve prima di tutto tutelare l'attuale servizio, le fermate presenti, e solo successivamente mettersi a discutere dell'eventuale collocazione della stazione dell'Alta Velocità. Una stazione che per me, da sempre, non può prescindere dall'ubicazione nel territorio di Siena. Il sindaco di Siena cosa sta facendo in merito? Da quando è stata eletta la prima azione arrivata su questo territorio dal Governo dei partiti che la sostengono è la soppressione delle fermate dei treni a lunga percorrenza. Con il Governo Renzi arrivarono investimenti con i quali furono realizzati gli adeguamenti indispensabili per le fermate dell'Alta Velocità. Un'opera che ha portato in questi anni miglioramenti importanti non solo per la Valdichiana senese ma per tutto il territorio. Con il Governo Meloni e il Ministro dei trasporti Salvini dobbiamo aspettarci lo smantellamento dei binari nelle terre di Siena?"