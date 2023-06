Via Rozzalupi a Empoli, lo screening del colon retto è garantito anche nei mesi estivi

Da quest’anno il servizio di screening del colon retto è garantito anche nei mesi estivi. Nel mese di luglio e una parte di agosto è possibile recarsi presso il presidio socio sanitario di Via Rozzalupi a Empoli per ritirare e riconsegnare la provetta per il test.

Tale distretto risulta essere quello a cui afferisce il maggior numero di utenti aventi diritto.

Questo è quanto è stato concordato dal Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Empolese Valdarno Inferiore, la struttura di Gestione Empoli, la Patologia Clinica e la Gastroenterologia dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Negli anni durante i mesi di luglio e di agosto lo screening del colon retto nei territori dell'ambito empolese veniva sospeso, sia per ragioni organizzative (turnazione del personale dei presidi distrettuali che si occupa di consegnare e ritirare il kit per la raccolta del sangue occulto fecale) sia per alcune criticità di gestione per cui non poteva essere garantita la stabilità dei test consegnati a fronte delle temperature stagionali. Da quest’anno è possibile dare continuità al servizio e garantire la qualità dell’assistenza.

Fonte: Ausl Toscana Centro