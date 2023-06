A 88 anni diventa scrittrice e racconta la 'Sartoria della solidarietà'

Armate solo di ago e filo, tante donne straordinarie hanno, con il loro impegno e la loro passione, cucito una stupenda storia fatta di solidarietà, spirito di iniziativa e umanità.

A raccontare attraverso le pagine di un libro questa straordinaria avventura che si intreccia, giocoforza, con esperienze di vita personali è stata Iria Parlanti, coordinatrice della Sartoria della Solidarietà, nonché una delle sue fondatrici.

Con la schiettezza, la semplicità e l’energia che da sempre la contraddistinguono, Iria ha descritto la nascita dell’associazione e messo in riga avvenimenti, pensieri, curiosità che valorizzano e impreziosiscono questa esperienza. Il libro "La Sartoria della Solidarietà - una storia cucita a mano" è un piccolo gioiello, realizzato grazie al contributo del Comune di Calcinaia e di Auser Calcinaia, in cui si ripercorrono tempi, emozioni, ricordi, iniziative, gite e si arriva infine a parlare, sempre in modo genuino e senza filtri, della sofferenza e della malattia, sottolineando l’importanza dei consultori e dei progressi della scienza.

Un tasto quest’ultimo molto importante, considerato che l’intera somma ricavata dalla vendita di questo libro sarà devoluta all’AIRC di Milano.

L’opera prima di Iria, scritta in completa autonomia alla “tenera” età di 88 anni, è edita da Tagete Edizioni, si inserisce nella collana Memorie del Novecento curata da Massimo Novi, e sarà presentata Sabato 10 Giugno alle ore 10.00 in Sala Don Angelo Orsini a Calcinaia (di fianco al Municipio).

Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti coloro che vogliono approfondire un pezzo di storia della nostra comunità, quella della Sartoria della Solidarietà, e conoscere più da vicino una delle persone che hanno contribuito alla sua nascita e alla sua crescita.

Iria e tutte le sarte di Calcinaia e Fornacette che fanno e hanno fatto parte dell’associazione hanno promosso iniziative rivolte ad ogni fascia d’età, hanno realizzato migliaia di Pigotte, contribuito ad aiutare popolazioni del nostro paese (e non solo) che hanno dovuto far fronte a calamità, cercato di diffondere anche nelle nuove generazioni la passione per il cucito. Con ago e filo, le donne della Sartoria hanno tessuto una rete di relazioni davvero bella e significativa.

Per rendere omaggio al loro straordinario lavoro, all’appuntamento con la presentazione del libro di Iria Parlanti, fissato per Sabato 10 Giugno alle ore 10.00 in Sala Orsini, non mancheranno il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, il Vice Sindaco e Ass. alle Politiche Sociali, Flavio Tani, la Presidente di Auser Toscana, Simonetta Bessi, l’editore, Michele Quirici, il curatore della collana, Massimo Novi e naturalmente l’autrice, Iria Parlanti. Vista l’eccezionalità dell’evento, lo stesso sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook e sul canale Youtube del Comune di Calcinaia.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa