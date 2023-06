Calcio Storico Fiorentino e Moto Gp del Mugello: ecco le misure di sicurezza

Nel corso del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi lo scorso 7 giugno sono state esaminate le manifestazioni del Calcio Storico Fiorentino e, alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero nonché del direttore dell’autodromo, il Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia Oakley".

All’esito dell’incontro il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei partecipanti alle manifestazioni, due provvedimenti ex art. 2 T.U.LL.P.S.. In particolare:

Calcio Storico Fiorentino

Nei giorni 10, 11 e 24 giugno 2023, in occasione delle partite del Calcio Storico Fiorentino, che si svolgeranno in Piazza Santa Croce, all’interno dell’area transennata delimitata da Via dei Benci, Borgo dei Greci, Via dell'Anguillara, Via Torta, Via Verdi, Via G. da Verrazzano, Via de’ Pepi, Largo Piero Bargellini, Via Magliabechi:

a) è vietata a tutti gli esercizi pubblici e alle attività ambulanti ivi insistenti dalle ore 15.00 alle ore 21,00, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o lattina;

b) è vietata, in tutta l’area utilizzata per le partite del Calcio Storico, l’introduzione e detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o lattina; di spray urticanti e di artifici pirotecnici sia classificati che di libera vendita e di qualsiasi altro materiale esplodente.

Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia Oakley" che si svolgerà nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2023 presso il Circuito Internazionale del Mugello.

a) è vietata all’interno del circuito del Mugello dalle ore 09.00 di giovedì 8 giugno alle ore 17.30 di domenica 11 giugno 2023, l’introduzione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Sono altresì vietate, all’interno dello stesso circuito, l’introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare.

b) è vietata dalle ore 18.00 di venerdì 9 giugno alle ore 03.00 di domenica 11 giugno 2023, periodo di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.