Stagione positiva o negativa per la Fiorentina? Decidetelo nel sondaggio di gonews

Non è stata una primavera fortunata per la Fiorentina, che ha perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter e quella di Conference League contro il West Ham. Entrambe le sfide sono state perse per 1-2. La Viola termina la stagione con tante emozioni ma con due sconfitte che hanno lasciato il segno.

Mentre si cerca di capire quale futuro attende molti dei protagonisti viola, chiediamo al pubblico di gonews di dare un giudizio su questa stagione particolare, ricca di partite memorabili ma finita con due sconfitte. È una stagione positiva o negativa?

Potete rispondere nel box riservato al sondaggio in homepage. Potete dirci se è una stagione positiva nonostante tutto (ricordiamo che la Fiorentina è arrivata ottava in Serie A e potrebbe tornare in Conference in caso di squalifica della Juventus) o se le due sconfitte in finale la rendono una stagione negativa.

Avete tempo fino al 15 giugno, buon voto.