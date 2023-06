Un uomo è rimasto incastrato dalla caduta di manufatti in cemento armato all'interno del magazzino di un'azienda di Soci, frazione di Bibbiena, nell'Aretino. Il fatto è avvenuto oggi ai danni di un operaio 59enne, che ha riportato gravi lesioni alle gambe. Non sarebbe in pericolo di vita. L'elisoccorso Pegaso lo ha trasferito all'ospedale di Careggi in urgenza.