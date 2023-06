Consultorio di Poggibonsi, servizi temporaneamente trasferiti in ospedale

La Zona distretto Alta Valdelsa comunica che sono state individuate sedi alternative per l'effettuazione delle attività del Consultorio familiare di Poggibonsi posto in Via della Costituzione, a seguito all'inagibilità di alcuni locali.

Di seguito sono elencate le principali variazioni di sede e/o di orario che hanno subito i servizi:

Attività di screening (Pap test e Hpv test)

- gli appuntamenti del lunedì mattina sono spostati dal Consultorio di Poggibonsi all'ambulatorio n.12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia);

- gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.

Prelievi per test di screening prenatale e duo test

- gli appuntamenti del martedì mattina sono spostati presso il presidio ospedaliero di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.

Tamponi vaginali

- gli appuntamenti del giovedì mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.

Ambulatori specialistici ostetrico ginecologici del percorso nascita

- gli appuntamenti del martedì e del mercoledì sono spostati presso l'ambulatorio n.12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia);

- gli appuntamenti del venerdì sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.

La segreteria Screening e il servizio stanno continuando a ricontattare le signore che hanno già un appuntamento. Al fine di evitare disagi, le interessate possono ricontattare i numeri 0577/994031 oppure 0577/994898 per avere conferma della programmazione effettuata.

La nuova programmazione sarà attiva per tutto il tempo necessario alla risoluzione della problematica insorta.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa