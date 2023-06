Il team santacrocese Taddei Factory al Campionato Europeo Marathon

Il conto alla rovescia è iniziato: Il Campionato Europeo Marathon si correrà domenica in Francia in Occitania e il Taddei Factory Team si appresta ad affrontarlo in una duplice veste.

Il team santacrocese sarà protagonista in primis con Diego Rosa, convocato dal Ct Mirko Celestino e pronto ad affrontare la corsa con la maglia della Nazionale Italiana. E poi con i suoi altri corridori che affronteranno il percorso con la casacca del Team Taddei.

Diego Rosa e i ragazzi del Taddei Factory Team questa mattina durante la ricognizione del percorso del Campionato Europeo.

Diego Rosa

Per Diego Rosa la maglia della nazionale non è una novità visto che l'ha già vestita diverse volte, ma l'emozione è davvero tanta.

"Sono molto felice di indossare la maglia azzurra - spiega Rosa - l'ultima volta l'ho messa ai giochi olimpici di Rio nel 2016 e correvo su strada. La prima volta invece l'ho indossata ad inizio carriera quando correvo nel Cross Country. Questa volta avverrà con una disciplina ancora diversa e sarà una grande emozione. Sono molto contento, domenica daremo tutto e cercheremo di uscirne col risultato migliore possibile".

Rosa analizza poi il percorso di gara, che sicuramente metterà a dura prova tutti gli atleti presenti. "Il percorso è un susseguirsi di salite e discese, uno di quei percorsi che non lasciano respiro - spiega Diego - . Ci saranno salite non molto lunghe, della durata di circa 10 minuti e delle discese non troppo tecniche. Sarà un percorso molto esigente con due giri da fare, il dislivello sarà intorno ai 3.200 metri quasi quanto a Finale Ligure, che è stata una delle gare più dure della stagione. Sarà una corsa molto complicata soprattutto nella gestione. Bisognerà stare davanti perché ci saranno dei momenti in cui il ritmo dei gruppi di testa sarà più alto e chi starà davanti spenderà meno energie. Ma dall'altro lato bisognerà gestirsi per avere la forza nel finale di fare la differenza. Per me che sono uno stradista non sarà un percorso facile, ma credo che i miei compagni di squadra del Taddei Factory Team potranno dire la loro, perché questo è un percorso che si adatta molto alle loro caratteristiche”.

Diego Rosa non sarà solo al via del campionato Europeo. Oltre infatti ai compagni di nazionale ci saranno anche i suoi compagni di squadra del Taddei Factory Team che parteciperanno alla manifestazione. Un terzetto di grande livello formato da Riccardo Chiarini, Francesco Failli e Domenico Valerio che saranno della corsa e proveranno a dire la loro nei 94 km di corsa previsti nel tracciato. Anche loro si giocheranno tutte le carte a disposizione per fare bene. Tutti pronti a fare il tifo da casa, quindi, domenica mattina, con la partenza prevista alle ore 9:35, con l'obiettivo ancora una volta di portare a casa un grande risultato.

Fonte: Taddei Factory Team