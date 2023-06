Nuova edizione per il Campus Internazionale di pianoforte a Cutigliano

Il prestigioso Campus Internazionale estivo di pianoforte di Cutigliano (PT) organizzato dal C.F.M. Centro di Formazione Musicale di Pistoia è giunto alla XIII edizione e come sempre rappresenta un appuntamento imperdibile per l'approfondimento musicale ed un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Il Corso, convenzionato con il Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena, si svolgerà dal 17 al 23 Luglio e sarà tenuto dai maestri Sabrina Bessi ed Alessio Cioni, concertisti e docenti di grande esperienza, ben noti nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

Tutti i partecipanti riceveranno concerti solistici offerti dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli e potranno partecipare gratuitamente alla III Edizione del Concorso Pianistico Orchestra Busoni in programma per la Stagione autunnale 2023. Al Corso si potranno iscrivere allievi di qualsiasi nazionalita’, eta’ e livello: la mattina del giorno 17 Luglio sara’ dedicata all’accoglienza dei partecipanti, all’assegnazione delle camere e delle stanze per studiare, all’incontro con i docenti ( ore 12:00 ) in occasione della quale sara’ redatto il calendario delle lezioni singole secondo un piano di studio appositamente predisposto dai docenti per ogni singolo allievo. Alle ore 15:00 dello stesso giorno avranno inizio le lezioni.Tutte le lezioni didattiche saranno svolte a Cutigliano presso l'Auditorium “Alcide De Gasperi ". Le attivita’ dei Corsi prevederanno lezioni individuali con repertorio proposto dagli studenti e dai docenti in relazione alla preparazione individuale. L'attività dei corsi di musica d'insieme verteranno sul repertorio scelto dai Docenti in base alla composizione delle classi e prevederanno sia repertorio per orchestra che per piccoli gruppi cameristici. In data SABATO 22 LUGLIO ORE 18 tutti i partecipanti si esibiranno in occasione del concerto finale pubblico al termine del quale riceveranno i Diplomi di partecipazione al Corso. Tutti i Partecipanti alloggeranno presso la Pensione Roma,convenzionata con il Corso: nella quota di iscrizione saranno compresi vitto e alloggio oltre alle lezioni giornaliere.

Nata a Firenze nel 1981, Sabrina Bessi inizia gli studi musicali all’età di otto anni. Nel 2003 consegue il diploma in pianoforte col massimo dei voti e lode presso l’Istituto Musicale Pareggiato ‘R. Franci’ di Siena e nell’a.a. 2004/2005 la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione 110/110 e lode. Nello stesso anno per merito della sua tesi di laurea vince il secondo premio e una borsa di studio al prestigioso Concorso Europeo ‘S. Sasso’ di Bari. In seguito, presso la Casa editrice Titivillus, è stato pubblicato un suo saggio di drammaturgia musicale sull’opera di Filippo Marchetti inserito negli Annali del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo (2007). Come pianista si è perfezionata con P.N. Masi, A. Specchi, M. Damerini. Ha vinto concorsi nazionali (Città di Pisa, Città di Cesenatico) e si è esibita come pianista solista e con l’orchestra (in collaborazione con il quartetto d’archi ‘Wanderer’, orchestra ‘Nuovi orizzonti musicali’, varie formazioni cameristiche). All’età di diciotto anni inizia a studiare canto lirico e, frequentando la classe della Professoressa Anastasia Tomaszewska Schepis, nel 2008 si diploma in canto lirico presso l’Istituto senese ‘’R. Franci’’ col massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Inizia quindi la carriera solistica esibendosi in concerti dedicati alla musica barocca presso la chiesa di S. Maria della Scala a Siena e presso il Poggio Imperiale a Firenze in collaborazione con l'ensemble ‘Vocum Concentus’. Nel 2008 debutta nel Rigoletto al ‘Teatro Lirico Sperimentale’ di Spoleto sotto la direzione del M° Carlo Palleschi ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica. Finalista di concorsi internazionali (Premio Segattini, Premio Principessa Trivulzio di Belgioioso), si è aggiudicata il terzo premio al concorso internazionale di canto lirico ‘Galliano Masini’ di Piombino (2008) ottenendo una borsa di studio. Successivamente ha vinto il premio ‘’Beppe Valpreda’’ per miglior cantante lirico al Concorso Internazionale di Asti (2010) e ha vinto il ruolo di Tisbe ne la Cenerentola di Rossini al concorso ‘’Città di Pisa-Omaggio a Titta Ruffo’’ per la realizzazione della medesima opera presso il Giardino Scotto di Pisa sotto la direzione del M° G. Mazzoli. Ha inoltre seguito come allieva effettiva il corso di perfezionamento del M° J. Kalmar e M° G. Caoduro, col M° C. Desderi e R. Kabaivanska. Si è esibita come soprano solista al Teatro Goldoni di Livorno, al Galà lirico di Garda, al Poggio imperiale per Firenze Lirica, Casa Verdi di Milano, Teatro Niccolini, Auditorium al Duomo di Firenze, Villa Roncioni con l’orchestra ‘Cittàlirica’ del Festival pucciniano, Chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio a Firenze).

Ha quindi debuttato al Teatro Goldoni di Livorno, Giglio di Lucca e Verdi di Pisa in collaborazione col progetto LTL nel ruolo di Polly in L’opera da tre soldi di Weill-Brecht sotto la direzione del M° N. Marin. Dal 2012 si sta perfezionando sotto la guida del soprano Silvia Bossa presso la Florence Opera Academy. Nel 2014 si è esibita come soprano solista nella Petite messe Solennelle di G. Rossini sotto la direzione del M° Andrea Sardi presso la Pieve di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Recentemente è stata soprano solista nel Gloria di Vivaldi e nella Messa da Requiem di Mozart con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, e nella Missa Brevis e Magnificat di Vivaldi sotto la direzione dei Maestri Sonja Sepulveda e David Thye. Dal 2012 è Direttrice Artistica dell’Associazione Culturale SilVer di Empoli (Fi).

Alessio Cioni, premiato alla 54a Edizione dello storico Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" di Bolzano, è nato ad Empoli e ha cominciato lo studio della musica e del pianoforte all'età di cinque anni sotto la guida della Prof.ssa Giulia Ninci.Nel 1993 è stato ammesso al Conservatorio e,sotto la guida del M° Enrico Stellini,si è diplomato nel 1999 col massimo dei voti,la lode e la menzione d'onore presso l'Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena. Subito dopo,su iniziativa dell' Istituto,si è esibito al Teatro de' Rozzi di Siena con grande successo di pubblico.

Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali per giovani pianisti ottenendo sempre ottimi riconoscimenti da parte delle commissioni giudicatrici. E' risultato vincitore ai Concorsi di Biella (1991) con premio per la migliore interpretazione,Camaiore (1993),Osimo (1994), Pistoia (1998),Cesenatico (1999,Premio "E.Calugi"),Gabicce (1999), Fusignano (2007),Vicopisano (2008),Riviera della Versilia (Musica da Camera,2008).

Ha seguito corsi di interpretazione pianistica:nel 1998 con il M° Piero Rattalino,nel 2003 con il M° Leslie Howard e nel 2004 con la M° Oxana Yablonskaya al Muziekcentrum Vredenburg di Utrecht.Dopo questo ultimo master-class,ha suonato presso la Main Hall del Muziekcentrum Vredenburg,eseguendo musiche di Liszt.Nel 2008 ha seguito il Corso di Perfezionamento presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena tenuto dal Maestro Joaquin Achucarro e ha ottenuto il Diploma di Merito come migliore partecipante al Masterclass.Sempre nel 2008 ha tenuto una masterclass di pianoforte principale a Pistoia organizzato dall' Associazione TE.MI. di Firenze per il progetto "Idee in musica". Ha frequentato il Corso Triennale di perfezionamento pianistico tenuto dal M° Andrea Lucchesini presso l'Accademia di Musica di Pinerolo (TO) e nel 2004 ha ottenuto il Diploma.Ha seguito master-classes di musica da camera con i Maestri B.Canino,M.Sirbu e R.Filippini presso la Scuola di Musica di Fiesole ed ha seguito le lezioni tenute dal M° Franco Scala presso l'Accademia di Musica di Pinerolo.Nel 2005 si è esibito presso la Sala Patrizia Cerutti Bresso dell' Accademia di Pinerolo,eseguendo un programma interamente lisztiano:Rapsodia Ungherese Nr. 9,Benediction de Dieu dans la solitude,Rapsodia Spagnola,Sonata in Si minore e Fantasia quasi sonata "Dopo una lettura di Dante".

Ha preso parte a Concorsi Europei ed Internazionali,risultando finalista a Taranto (2000),Pescara (2000),Los Angeles U.S.A. "Rachmaninoff Piano Competition and Festival" (2002),Shanghai (2003), e mettendosi in particolare evidenza a:

- Pinerolo,2001 1° Premio Assoluto

- Cantù ,2002 2° Premio,per pianoforte e orchestra

- Gorizia,2002 3° Premio Premio Pecar

- Bolzano,2003 6° Premio "F. Busoni"

- Pordenone 2004 2° Premio "Gante European Competition"

- San Marino Competition, 2004 2° Premio

- Belgrado International Competition,2004 1° Premio Assoluto e Premio speciale del pubblico

Si è esibito in concerti in Italia ed all'estero. Tra i più importanti: Sierre (Switzerland) nel 2000 presso l'Hotel de Ville, Porto (Portugal) nel 2002 presso l' Ipanema Park, Los Angeles U.S.A. nel 2002 presso il Civic Auditorium di Pasadena con la Tchaikovsky Symphony Orchestra eseguendo il Terzo Concerto di Sergei Rachmaninov per pianoforte ed orchestra, Barga (LU) nel 2003 presso il Teatro dei Differenti, Cagliari nel 2003 presso il Palazzo Siotto, Firenze nel 2003 presso il Teatro della Pergola "Amici della Musica", Empoli nel 2003 presso il Teatro Shalom, Sulmona nel 2004 presso l'Auditorium dell'Annunziata,Pistoia nel 2007 presso il Salone Vescovile, nel 2005 ha suonato il Secondo Concerto di Franz Liszt con la Radio e TV Symphony Orchestra di Belgrado presso il Teatro Kolarac,Roma nel 2012 presso Palazzo Braschi e presso il Teatro Keiros,nel 2013 a Firenze presso Santo Stefano a Ponte Vecchio e presso il Teatro della Pergola con l’ Orchestra da Camera Fiorentina. Nel 2015 ha eseguito la Fantasia Corale Op. 80 di L. v. Beethoven con l’ Orchestra ed il Coro di Borgo San Lorenzo diretta dal M° Andrea Sardi; sempre nel 2015 ha eseguito il Terzo Concerto Op. 37 di Beethoven con l’ Orchestra da Camera Fiorentina presso il Museo di Orsanmichele a Firenze. Si è esibito in concerto cameristico insieme al violinista Paolo Chiavacci ad Albino (Bg) in occasione del Festival di Primavera 2007; è stato invitato dalla Cleveland (U.S.A.) State University e si è esibito in una serie di concerti presso la Drinko Hall ed a Canton (Ohio) presso la Walsh University. Nel 2015 a Firenze ha partecipato alla Masterclass Internazionale di Direzione d’Orchestra con l’ Orchestra da Camera Fiorentina ottenendo il Diploma Speciale di Merito. Dal 2014 è docente di pianoforte presso l’Istituto Musicale Pareggiato “P. Mascagni” di Livorno. Dal 2013 è docente di pianoforte principale alla Masterclass Internazionale Estiva di Cutigliano (PT) organizzata dal Centro di Formazione Musicale di Pistoia.

Si è esibito in concerto con l’ Orchestra Bellini di Catania presso il Teatro Greco di Taormina in occasione del “Taormina International Book Festival” www.taobuk.it . È Presidente dell' Associazione Culturale SilVer di Empoli e dell’ Orchestra d’ Archi Ferruccio Benvenuto Busoni e docente di pianoforte dell' Accademia pianistica internazionale SilVer di Empoli. Nel 2017 è uscito il disco "Alessio Cioni, Piano Live", etichetta EMA Records www.emavinci.it con musiche di P.I. Tchaikovsky, F. Liszt e S. Rachmaninoff.