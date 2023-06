"Benvenuti al mare, campioni": lo sfottò pisano per i fiorentini

Toscana terra dei campanili, ma stavolta lo sfottò è degno degli striscioni raccolti da Cristiano Militello. Quest'oggi all'ingresso verso Pisa in Fi-Pi-Li è apparso uno striscione 'Made in Pisa' rivolto ai tifosi della Fiorentina, ancora scottati per la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham.

"Benvenuti al mare, Campioni", riporta lo striscione in nero e viola, e per far capire meglio l'allusione troviamo la data 7-6, 7 giugno, data della finale di Praga. Il riferimento è chiaro: la costa pisana è il primo approdo per i fiorentini, tramite la Firenze-Pisa-Livorno, verso il mare. E il weekend è stata una ghiotta occasione per prendere in giro i tifosi e i simpatizzanti viola.