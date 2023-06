Formazione internazionale, siglato l'accordo tra Aou Senese e Commissione Salute del Gansu

Proseguono le attività di collaborazione internazionale tra l’Aou Senese e importanti ospedali internazionali. Dopo lo stop imposto dalla pandemia per gli scambi formativi e professionali in presenza, l’attività ha ripreso vigore e l’attrattività dell’Aou Senese è in continua crescita. È stato infatti definito un nuovo accordo di collaborazione internazionale tra l’Aou Senese e la Commissione alla Salute della Provincia del Gansu. La provincia cinese del Gansu è situata al centro-nord della Repubblica Popolare Cinese con capoluogo Lanzhou e conta 26 milioni di abitanti.

"L’Aou Senese – spiega Loriana Bocci, responsabile Ufficio Rapporti Internazionali della Direzione generale dell’Aou Senese - nel 2016, aveva già siglato un accordo di collaborazione per la formazione teorica di personale medico cinese all’interno dell’Azienda, arrivando ad accogliere 45 medici in tre anni. Durante il periodo Covid i rapporti di collaborazione sono continuati con la realizzazione di webinar sulla medicina tradizione cinese e pratiche di agopuntura rivolti agli agopunturisti della Toscana. Il nuovo accordo, di durata biennale - conclude Bocci - rafforza la volontà di proseguire l’organizzazione dei programmi di formazione per il personale sanitario cinese, sia a breve che a lungo termine, con costi sostenuti da parte della Health Commission of Gansu Province".

