Museo Archeologico di Artimino, a luglio serate per grandi e piccini

A luglio al Museo Archeologico di Artimino sono in programma due iniziative per i più piccoli, tre appuntamenti adatti a tutti e alcune aperture straordinarie.

Si comincia con le “Indagini notturne al Museo” in programma sabato 1° luglio alle ore 21.15. Le “indagini” per scoprire i reperti del museo si svolgeranno nella penombra, con l’ausilio delle torce elettriche. L’iniziativa è indicata per bambini dai 6 ai 12 anni. Lunedì 10 luglio dalle 21 la serata è dedicata all’osservazione del cielo. L’iniziativa proposta “Gli Etruschi e i segni del cielo” è realizzata con la collaborazione dell’Associazione Astronomica Quasar; alla visita guidata dedicata alla simbologia in astronomia e nel culto religioso degli Etruschi, seguirà l’osservazione delle stelle con i telescopi e le competenze messi a disposizioni dell’associazione astronomica pratese. L’iniziativa si conclude con un brindisi finale presso il “Circolo di Artimino da Mario”. L’iniziativa è per tutti.

Giovedì 13 e venerdì 14 luglio in occasione della manifestazione Tramonti DiVini, il museo propone alle ore 19 la visita guidata tematica “L’alimentazione nell’antichità classica”, per scoprire le usanze culinarie nell’antichità classica. Dopo la visita, dalle 20 alle 22, apertura straordinaria del museo.

Domenica 23 luglio alle 18, per i più piccoli è in programma il laboratorio di manipolazione “Nella bottega del ceramista etrusco”. I bambini dai 4 ai 12 anni, traendo ispirazione dai reperti ceramici esposti al museo, realizzeranno il proprio manufatto in argilla.

Sabato 29 luglio alle ore 21.30 il museo propone “Una notte al Tumulo etrusco di Montefortini”. L’iniziativa per tutti, dai 6 anni in su, conduce i partecipanti, accompagnati dall’archeologo, alla scoperta del tumulo principesco illuminato dalle torce elettriche.

Infine, in occasione dei mercatini organizzati dalla Pro Loco, “Io Creo”, con le creazioni delle donne artiste e artigiane per passione, giovedì 20 e 27 luglio il Museo Archeologico di Artimino sarà aperto anche dalle 20.30 alle 23.

Per partecipare alle attività è necessario prenotare entro le ore 13.00 del giorno precedente la singola iniziativa, con email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it oppure telefonando allo 0558718124 in orario di apertura del Museo. Le iniziative si realizzeranno con un minimo di 10 iscritti. Il costo è di 5 euro a partecipante (comprensivo del biglietto di ingresso al museo) fatta eccezione per l’iniziativa con brindisi finale di lunedì 10 luglio il cui costo è di 10 euro e dell’iniziativa al Tumulo di Montefortini di sabato 29 luglio il cui costo è di 3 euro. Nel prezzo è sempre compreso l’eventuale biglietto di ingresso al museo.

Orario di apertura del Museo

Il Museo Archeologico di Artimino da marzo a ottobre è aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Apertura straordinaria serale giovedì 13 e 14 dalle 20 alle 22 e giovedì 20 e 27 luglio dalle 20.30 alle 23. Chiuso il mercoledì. Per i gruppi è possibile visitare il museo fuori orario, prenotando anticipatamente.

Fonte: Ufficio stampa