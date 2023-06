Nuova giunta a Siena: la squadra di Nicoletta Fabio

Attraverso un apposito decreto, il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha nominato oggi, lunedì 12 giugno, la giunta comunale. Sono nove gli assessori a cui sono state attribuite le specifiche deleghe per il mandato amministrativo. Il Sindaco ha nominato quali componenti della giunta comunale Michele Capitani (vicesindaco con deleghe a urbanistica, edilizia privata, digitalizzazione e semplificazione edilizia), Massimo Bianchini (deleghe a lavori pubblici, strade e nuove opere, patrimonio), Giuseppe Giordano (deleghe a sanità, servizi informatici e sviluppo digitale, giustizia paliesca), Vanna Giunti (deleghe a turismo, commercio e attività produttive, sito Unesco, rapporti con l’Università), Lorenzo Lorè (deleghe a servizi all’infanzia, istruzione, formazione e sport, edilizia sportiva ed edilizia scolastica), Barbara Magi (deleghe ad ambiente, decoro urbano, manutenzione aree verdi e protezione civile), Micaela Papi (deleghe a servizi sociali e politiche della casa, politiche giovanili, pari opportunità, volontariato e terzo settore ), Riccardo Pagni (deleghe a bilancio e tributi, entrate, fondi europei), Enrico Tucci (deleghe a personale, partecipate, mobilità e trasporti, sicurezza e Polizia Municipale). Il Sindaco Nicoletta Fabio ha riservato a se stesso le deleghe cultura e Palio.

“Saremo subito al lavoro sulle tante priorità della città – dichiara il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – Sono soddisfatta della squadra che siamo riusciti a creare e sono convinta che tutti gli assessori metteranno a disposizione di Siena passione, impegno e serietà. E’ il momento di rimettere subito in moto il Comune di Siena e iniziare il percorso amministrativo senza alcun indugio. Ringrazio fin da adesso la giunta per il supporto che saprà darmi quotidianamente e che soprattutto dovrà dare ai cittadini senesi in tanti settori della quotidianità. Non dovrà mancare, in questo senso, il dialogo costante con il territorio”.

La giunta comunale sarà comunicata ufficialmente al Consiglio comunale nella seduta convocata il prossimo lunedì 19 giugno.

Di seguito la composizione della giunta comunale.

Michele Capitani (nato a Siena il 11 febbraio 1983). Vicesindaco con deleghe a urbanistica, edilizia privata, digitalizzazione e semplificazione edilizia.

Laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Siena, è dipendente dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i tribunali di Arezzo e Siena, coordinatore della sezione mobiliare per i tribunali di Arezzo e Siena. E’ stato consigliere comunale con Alleanza Nazionale-Il Popolo della Libertà dal 2006 al 2011. In tale periodo ho ricoperto anche incarichi di partito a livello locale. Membro del cda della Fondazione “Vecchio Spedale Santa Maria della Scala” dal 2021 al 2022, quando è diventato assessore del Comune di Siena con deleghe all’urbanistica, edilizia privata, sito Unesco, digitalizzazione e semplificazione edilizia.

Massimo Bianchini (nato a Siena il 14 gennaio 1970). Assessore con deleghe a lavori pubblici, strade e nuove opere, patrimonio.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Siena, ha conseguito un master in Dirigenza delle Amministrazioni Decentrate presso l’Università di Siena. Dipendente della Azienda Usl Toscana Sud Est dal 1998, è stato consigliere d’amministrazione della Camera di Commercio in rappresentanza delle associazioni a difesa dei consumatori, segretario amministrativo provinciale dell’associazione Adiconsum di Siena e componente effettivo del Comitato di certificazione della struttura di controllo dell’Olio extravergine di oliva dop “Terre di Siena”. E’ stato eletto consigliere comunale nel 2013 e nel 2018.

Giuseppe Giordano (nato a Matera il 22 maggio 1965). Assessore con deleghe a sanità, servizi informatici e sviluppo digitale, giustizia paliesca.

Laureato in Scienze Giuridiche e Sistemi Amministrativi, conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena. Ha conseguito un Master in Comunicazione e Informazione delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Siena. In servizio presso l’Università dal 1985, è stato docente di numerosi corsi di formazione presso lo stesso ateneo e numerosi altri enti pubblici e privati. Elevata professionalità dell’Università di Siena. Consigliere comunale del Comune di Siena per i mandati amministrativi 2006-2011 e 2013-2018 con incarichi di vicepresidenza in Commissioni consiliari (Sanità e Servizi sociali, Affari generali e bilancio), nonché membro di tutte le commissioni consiliari nell’arco dei due mandati richiamati.

Vanna Giunti (nata a Siena il 5 dicembre 1965). Assessore con deleghe a turismo, commercio e attività produttive, sito Unesco, rapporti con l’Università.

Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Siena. Ha conseguito il Diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Livorno. E’ stata istruttore direttivo presso l’ufficio stipendi del Comune di Siena e direttore amministrativo presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Siena (ex-Istituto Musicale Pareggiato); dal 2011 al 14 ottobre 2021 è stata Responsabile del personale del Comune di Siena.

Lorenzo Lorè (nato a Siena il 17 febbraio 1982). Assessore con deleghe a servizi all’infanzia, istruzione, formazione e sport, edilizia sportiva ed edilizia scolastica.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Siena, dal 2009 è iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Siena, dal 2022 è ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altri Giurisdizioni Superiori. E’ stato consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia dal 2018 al 2023. E’ stato consigliere provinciale ed è coordinatore provinciale di Forza Italia dal 2019.

Barbara Magi (nata a Siena il 7 luglio 1963). Assessore con deleghe ad ambiente, decoro urbano, manutenzione aree verdi e protezione civile.

Senese con un figlio, è laureata con lode in scienze biologiche e dottore di ricerca presso L’Università degli Studi di Siena. E’ biologo dirigente presso il laboratorio di patologia clinica della Aous dal 2001. Alla sua prima esperienza politica è stata eletta consigliere consigliere comunale nel 2018 ed è rimasta nel gruppo Fratelli d’Italia fino alla fine del mandato amministrativo. E’ stata candidata come capolista Fdi alle elezioni regionali del 2020, quando ha ottenuto più di 1500 preferenze.

Micaela Papi (nata a Siena il 19 giugno 1970). Assessore con deleghe a servizi sociali e politiche della casa, politiche giovanili, pari opportunità, volontariato e terzo settore.

Laureata con lode in Scienze economiche e bancarie all’Università di Siena, lavora presso l’azienda di famiglia, dopo essere stata responsabile settore finanziario e controllo di gestione del Gruppo Amadori Spa e nel settore organizzativo e amministrativo della società immobiliare Casa Vacanze Borgo Villa Risi. Ha svolto anche attività di consulenza tributaria presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Siena.

Riccardo Pagni (nato a Castel del Piano, Grosseto il 1 agosto 1954). Assessore con deleghe a bilancio e tributi, entrate, fondi europei.

Avvocato dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1978 conseguita presso l’Università di Siena, si è occupato delle aziende alberghiere della famiglia fin dalla giovane età. E’ stato per circa venti anni presidente della Federalberghi a Siena, ha fatto parte del consiglio dell’Azienda di promozione turistica di Siena e membro della giunta di Confcommercio. E’ stato Capitano della Nobile Contrada del Bruco. E’ stato candidato alle elezioni regionali con Fratelli d’Italia.

Enrico Tucci (nato a Napoli il 16 ottobre 1952). Assessore con deleghe a personale, partecipate, mobilità e trasporti, sicurezza e Polizia Municipale.

Laureato in Medicina e Chirurgia Università di Siena, specializzato in Radiologia presso l’Università di Siena e in Oncologia presso UCSC Roma. E’ stato ricercatore confermato all’Università di Siena, quindi direttore UOC di Radioterapia Ospedale di Grosseto, direttore UOC di Radioterapia Ospedale di Arezzo, direttore del Dipartimento di Oncologia USL TSE. E’ stato inoltre eletto Consigliere Comunale al Comune di Siena nel 2011 e nel 2013 al ed è coordinatore comunale Fdi da luglio 2020.