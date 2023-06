Tante nuove offerte di lavoro a Empoli e dintorni per questo giugno

Prosegue la rassegna settimanale di offerte di lavoro anche in questo mese di giugno. Come ogni lunedì torniamo con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO SUOLE

Le risorse inserite si occuperanno del processo di stampaggio suole, un operatore sarà assegnato al macchinario e si occuperà di togliere le suole dagli stampi e l'altra risorsa farà un primo controllo qualità visivo. Per questa posizione si ricercano figure immediatamente disponibili e possibilmente che abbiano maturato in passato esperienze in ambito calzaturiero. La disponibilità al lavoro su turni è obbligatoria.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie-allo-stampaggio-suole-173416/it/

AIUTO IDRAULICO

La risorsa presterà supporto alla squadra di idraulici per la manutenzione e l'installazione degli impianti civili e industriali. Per questa posizione si ricerca una risorsa che abbia già ricoperto la mansione in passato, anche per brevi periodi. L'immediata disponibilità e la disponibilità a trasferte lavorative regionali sono requisiti obbligatori.

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/aiuto-idraulico-174510/it/

STAGISTA CONTROLLO DI GESTIONE

La risorsa, in affiancamento con il tutor aziendale, avrà le seguenti responsabilità:

Elaborazione di un database completo di prezzi per latte ed altre materie prime (per tutte le BU);

Supporto al processo di pianificazione e budgeting Procurement;

Verifica dei dati caricati nel nuovo cubo di analisi effetti prezzo degli acquisti diretti (PPM);

Per questa posizione si ricerca una risorsa con le seguenti caratteristiche:

Percorso di laurea in discipline economiche;

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;

Ottime abilità di problem solving, proattività, attenzione al dettaglio;

Disponibilità a periodo di stage finalizzato all'assunzione

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stagista-controllo-di-gestione-174461/it/

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITà SETTORE CALZATURIERO

La risorsa sarà inserita all'interno del reparto controllo qualità delle suole e si occuperà di verificare e comunicare i difetti riscontrati, fare conteggi e scrivere report. Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione. è richiesta disponibilità immediata e al lavoro su 3 turni ( 6-14 / 14/22 - 22/6).

Luogo di lavoro: Santa Croce Sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-controllo-qualita-settore-calzaturiero-174631/it/

CUCITRICE

La risorsa si occuperà di cucitura tessuto per abbigliamento su macchina piana e taglia e cuci. Si ricerca una risorsa con pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice-173341/it/

