RIlevatori Istat, la selezione a Pietrasanta: ecco come partecipare

Dal mese di ottobre, anche a Pietrasanta, prenderà il via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2023. Il Comune ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli e aperta fino al 23 giugno, finalizzata a costruire una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo occasionale legati alla rilevazione statistica.

Fra i requisiti per presentare domanda di partecipazione, che sono stabiliti dal Piano generale Istat, avere almeno 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente, avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure un regolare permesso di soggiorno.

La domanda dovrà essere redatta sul modulo predisposto, sottoscritta con firma in originale cartaceo o digitale, in originale informatico e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido. I recapiti per l'invio a mezzo posta elettronica sono: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it (se da posta certificata); protocollo@comune.pietrasanta.lu.it (se da posta non certificata).

Per la modulistica e tutte le informazioni consultare il sito del Comune, nella sezione “News in evidenza” visibile in home page.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa