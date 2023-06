Liceo Scientifico ‘Majorana’, apertura serale per studenti e giovani

La sinergia attivata con il Patto educativo territoriale (ISISS Piana di Lucca, Comune di Capannori, Fondazione ETS Centro italiano di solidarietà-Ceis Gruppo giovani e comunità Lucca, Caritas diocesana, Comunità S.Gemma, Greenpeace onlus, Bi-done associazione di promozione sociale, Lillero Aps), la costituzione dell’associazione Àncóra da parte degli ex studenti del Majorana ed il supporto del Comune di Capannori (politiche giovanili) hanno consentito di soddisfare il bisogno espresso dagli studenti di disporre di alcuni spazi della scuola settimanalmente in orario serale per attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, di cittadinanza attiva e di apprendimento autonomo.

Domenica 18 giugno nell’area esterna del Liceo si terrà la prima iniziativa intitolata ‘OPEN MAJO’, interamente gestita dagli allievi e aperta a tutta la comunità territoriale. Dalle 19.00 alle 23.30, studenti ed ex studenti si esibiranno con musica dal vivo e Francesco Fanucchi in una Stand-up Comedy. Durante la serata verrà offerto anche un apericena. Alle 19.30 ci sarà la presentazione della raccolta di racconti ‘Abbraccia dove sei’ (edizioni PeQuod) di Laura Guidugli, insegnante del Liceo alla sua seconda pubblicazione dopo il romanzo ‘Le separazioni d’argento’, scritto a quattro mani con Daniele D’Arrigo.

Saranno gli ex allievi Francesca Isola, Benedetta Del Carlo e Leonardo Maccanti a leggere e dare vita a pagine di squisita eleganza linguistica e alle dense storie che tolgono dall’ombra e dall’anonimato il mondo di tutti i giorni e la vita di ognuno. La serata si concluderà con i saluti che tutti gli studenti porgeranno al Preside, Luigi Lippi.

L’intera comunità scolastica si riunirà per ringraziare il professore e l’uomo che in oltre un decennio ha consentito all’ISISS della Piana di Lucca di diventare la comunità educante che tutti riconoscono ed un punto di riferimento culturale per la Provincia intera. Grande festa anche per Donatella Buonriposi, Dirigente USP, che ha iniziato proprio a Capannori la sua lunga e brillante carriera che l’ha portata a ricoprire i ruoli più alti nell’amministrazione scolastica. A ringraziare Donatella e Luigi del loro operato saranno anche insegnanti e dirigenti scolastici in pensione, il personale ATA e una rappresentanza dei Comuni di Capannori e Porcari.

