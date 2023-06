Race across Italy, ultraciclisti Gumasio compiono 2.100 km in 8 giorni

Si è appena conclusa l'avventura della coppia di "ultracyclists" empolesi della Gumasio Asd per la Race Across Italy 2023.

Andrea Bini e Simone Chiasserini hanno affrontato, in coppia, questa manifestazione sportiva senza supporto. I partecipanti dovevano rispettare i checkpoints previsti facendo il percorso a loro più congeniale. Ed è così che gli atleti hanno percorso oltre 2100 km in 8 giorni pedalando per oltre 180 ore. Partenza da Silvi Marina (PE) e giù verso sud primo checkpoint a Matera, a seguire Puglia, secondo checkpoit sull'aspra costa della Calabria Ionica a Melito Porto Salvo.

Il quarto li aspettava sull'Etna e poi Taormina. Di nuovo sul continente per il checkpoint di Sorrento e da qui fino all'arrivo a Pescara: l'impresa è compiuta, tanto impegno e stanchezza, ma chi non è mai salito su una bici, diffcilmente può capire perchè si fanno queste cose.

L'Asd GUMASIO ringrazia Andrea e Simone per aver portato la bandiera in giro per il paese fino alla cima dell'Etna.

Fonte: Gumasio Asd