Trofeo dei due ponti, domenica di ciclismo a Empoli

Domenica 18 giugno 2023 si terrà la manifestazione sportiva ciclistica denominata ““Trofeo dei due ponti – Memorial Neri Mauro (esordienti I e II anno) e Adriano Chiti (Allievi)”, organizzata dalla società sportiva “Unione Ciclistica Empolese ASD”.

Si tratta delle gare ciclistiche per Esordienti, valide anche come campionato provinciale di Firenze, e Allievi. Tre le partenze in programma: quella degli Esordienti del primo anno alle 9.30, quella degli Esordienti del secondo anno alle 11 e infine quella degli Allievi nel pomeriggio, alle 15.30.

Il passaggio delle gare, che prenderanno il via in via Nuova di Pagnana (partenza ufficiosa) e dal civico 159 di via Lucchese (partenza ufficiale), interesserà alcune strade comunali e pertanto si rendono necessari alcuni provvedimenti temporanei a transito e sosta.

Con l’ordinanza 339 del giorno 9 giugno 2023, insieme alla quale è possibile consultare anche le tabelle di marcia, si autorizza la sospensione temporanea della circolazione per la gara ciclistica denominata “Trofeo dei due ponti – Memorial Neri Mauro e Adriano Chiti”, sulle strade comunali relativamente ai tratti di strada interessati dal passaggio della gara, per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti alla corsa.

Altresì sono previsti in via della Motta (ingresso da via del Porto), divieto di accesso, dalle 6 alle 19, in via della Motta (da via del Porto per 50 metri, ambo i lati), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 6 alle 19 e in via della Motta (nella piazzetta antistante la Chiesa di Santa Cristina a Pagnana), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 6 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa