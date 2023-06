Asl Toscana Sud Est, saranno assunti 105 nuovi infermieri

La Asl Toscana sud est, per volontà della direzione aziendale, ha dato via a una vera e propria campagna di assunzioni rivolta agli infermieri che verranno impiegati in tutti i servizi, ospedalieri e territoriali, dell’Azienda.

Un’operazione di ricognizione volta a garantire la continuità assistenziale nei servizi e la sostenibilità della programmazione delle ferie estive del personale dipendente e sopperire a cessazioni di rapporti di lavoro avvenute nel corso dell’anno.

Scendendo nel dettaglio sono state adottate specifiche delibere che autorizzano l’assunzione di 50 infermieri a tempo indeterminato, 45 infermieri a tempo determinato, oltre a 10 infermieri a tempo determinato destinati specificatamente alla zona del Casentino e della Valtiberina (5 per il Casentino e 5 per la Valtiberina) dedicati alla progettualità denominata “Rete infermieristica di comunità”.

Per quanto riguarda le tempistiche per l'entrata in servizio, le chiamate per le assunzioni a tempo indeterminato dalla graduatoria concorsuale Estar sono già iniziate e a breve inizieranno anche quelle dalla graduatoria temporanea, recentemente approvata da Estar stimando, in relazione ai tempi tecnici di espletamento delle pratiche, di poter immettere in servizio i candidati che accettano l'assunzione a partire dal 1° luglio.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa