Corsa ciclistica per i più piccoli a Castelfiorentino

Baby campioni crescono. E chissà se un giorno qualcuno di loro potrà aspirare a vestire la maglia da professionista, ripercorrendo le gesta di un Alberto Bettiol o di un Kristian Sbaragli. Per farsi intanto un’idea non rimane che venire a Castelfiorentino (FI) dove nel pomeriggio di sabato 17 giugno centotrenta bambini dai sei ai dodici anni provenienti da tutta la Toscana disputeranno il 29° Gran Premio Banca Cambiano Spa, gara ciclistica organizzata dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino.

La partenza è fissata alle ore 16.00 al Bar Pizzeria Gallo Nero di via Duca D’Aosta (sponsor della manifestazione), e il percorso è diviso in due tracciati, assegnati in base alle categorie che corrispondono all’età dei partecipanti, con un minimo di 1 km (6 anni) a un massimo di 15 km (12 anni)

Il primo tracciato, che sarà percorso dai bambini di sei-sette anni, comprende Via Duca D’Aosta, Viale Di Vittorio, Via Marzabotto; il secondo tracciato, assegnato ai bambini dagli otto ai dodici anni, comprende via Duca D’Aosta, via Primo Maggio, via Duca d’Aosta, viale Di Vittorio, via Marzabotto.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle ore 15.00 al Bar Pizzeria Gallo Nero.

Si ricorda che nelle vie interessate vige (dalle ore 14.30 alle ore 21.00 di sabato) il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli eventualmente lasciati in sosta abusiva, con possibilità limitata di transito tra il termine di una gara e l’inizio di quella successiva. In particolare, il divieto vale per: Via D. D’Aosta, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con Via Marzabotto e Via Che Guevara; Via Primo Maggio, intero tratto; Via Che Guevara, intero tratto; V.le Di Vittorio, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con V.le Duca D’Aosta e V.le Roosevelt; Via Marzabotto, intero tratto;

“Castelfiorentino – sottolinea l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – ha sempre accolto con favore queste gare tra giovanissimi che praticano questo sport, offrendo la nostra disponibilità affinché vengano disputate in sicurezza in alcune vie del capoluogo. Negli ultimi anni, il ciclismo ha regalato alla nostra comunità delle grosse soddisfazioni, e tutti questi eventi rappresentano pertanto un motivo di orgoglio per il nostro Comune, oltre che una vetrina preziosa per il nostro territorio. Il mio ringraziamento va pertanto a tutti i dirigenti e ai volontari della Società Ciclistica di Castelfiorentino, senza i quali sarebbe impossibile organizzare queste iniziative”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa