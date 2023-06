È a Fiano il campo da calcio protagonista del nuovo spot UEFA

Nonno e nipote passeggiano lungo la strada toscana per andare a vedere una partita di calcio camminato e, poi, si lasciano coinvolgere unendosi ai giocatori e alle giocatrici per trasmettere forte e chiaro il messaggio che lo sport è aperto a tutti per divertirsi, imparare e crescere. Loro, con le maglie verdi, sono Antonio Pistone ed Edoardo Giusti del Recreativo Calcio Doc, tra i personaggi protagonisti del nuovo video del programma FootbALL, lanciato proprio la scorsa domenica in occasione della finale di UEFA Champions League a Istanbul e girato anche al campo da calcio del Fiano, a Certaldo.

Il lancio di FootbALL segna l'inizio di un vasto programma che si impegna ad assicurare opportunità inclusive nel calcio europeo, attraverso una stretta collaborazione con tutte le parti interessate per promuovere un cambiamento sociale positivo.

Questa nuova iniziativa si basa sull'impegno costante della UEFA per promuovere un calcio in cui sono tutti i benvenuti. La campagna video di lancio, infatti, racconta le storie di persone, tutte provenienti da background diversi, mira a sfidare i pregiudizi e le supposizioni dello spettatore sui protagonisti e mostra che, nonostante le loro differenze e qualità uniche, sono animate tutte dalla stessa passione.

Il campo del Fiano è stato scelto dall'agenzia incaricata della realizzazione del video perché caratterizzato da un paesaggio particolare, trovato tramite Google.

“Lo sport ha la capacità di trascendere i confini di nazionalità, etnia, genere e religione – ha commentato l’assessore allo sport Jacopo Arrigoni -. Questo programma della UEFA è importante perché serve per aiutarci a proteggere la diversità nel calcio e a sostenere l'inclusione in modo che tutti possano sentirsi parte del gruppo. È fondamentale che all'interno dello sport ognuno senta la possibilità di avere l'opportunità di partecipare e per farlo dobbiamo lavorare insieme, creando un clima di rispetto reciproco, tolleranza e uguaglianza. Siamo felici che il nostro campo del Fiano sia stato scelto per trasmettere un messaggio così bello e significativo”.

Il video, oltre che sul sito e su tutti i social di UEFA, può essere visualizzato su YouTube a questo link https://www.youtube.com/watch?v=P345I4JFZOM

Fonte: Comune di Certaldo