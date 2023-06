Gruppo Pattinaggio San Miniato, stagione di soddisfazioni. Un atleta in nazionale

La stagione ufficiale federale si è appena conclusa e per il Gruppo Pattinaggio San Miniato è un momento di analisi. Gli atleti giallorossi Alessandro Peccianti e Filippo D’Alloro, guidati come sempre dal Coach Enrico Papa, hanno rappresentato il Gruppo Pattinaggio ai campionati tricolore ottenendo risultati più che soddisfacenti. Entrambi hanno fatto registrare miglioramenti sulle prestazioni personali rispetto agli anni precedenti evidenziando che la proposta tecnica è attenta alla crescita dei nostri atleti. Entrambi si sono trovati al debutto nelle rispettive categorie: D’Alloro nei Senior, massima categoria, Peccianti nei Juniores. Questo un po’ ha tenuto le aspettative del risultato di modesta attesa con l’intento di avvicinarsi ai primi. E così è stato!

"Direi ben fatto. Portare l’atleta tirato a lucido all’appuntamento più importante della stagione è l’auspicio di ogni allenatore e a noi quest anno è accaduto. Già a San Benedetto del Tronto, dove si correva su strada, Filippo D’Alloro ha tirato fuori una buona fisicità accorciando il gap nelle prove di velocità, dove si lotta contro il tempo, nei confronti dei top skaters. Peccianti nello stesso campionato ha espresso un buono stato di forma e solo alcuni errori tattici lo hanno tenuto lontano dalla classifica che conta. Aspetto non di poco conto che è stato migliorato in allenamento e a Pollenza in occasione del campionato italiano pista ha dimostrato di avere testa e gamba. Toppata la prima gara per emotività agonistica si è subito riscattato nella 10000 punti ed eliminazione entrando subito in gara e reagendo alle prime azioni di attacco. È riuscito curva dopo curva a restare agganciato al treno dei primi e posizionarsi al settimo posto" cosí il coach Enrico commenta le gare dei propri atleti.

"Il giorno dopo Peccianti ha affrontato la 1000mt gara a tempo, una gara che vede impegnati i velocisti e fondisti di categoria tutti assieme. La gara della verità. In semifinale vanno i 16 migliori tempi su 50 partecipanti e Alessandro c’è. Nella semifinale fa registrare il dodicesimo tempo in assoluto. Consacrazione per il suo bel campionato, con un’asticella che è stata ampiamente superata".

A coronato di questa prestazione è arrivata la convocazione del ct della nazionale al raduno tecnico federale in occasione del meeting internazionale di L’Aquila. A distanza di 5 anni dopo Gilda Marianelli un altro pontaegolese riesce nell’impresa e il Gruppo Pattinaggio San Miniato riesce a portare un altro atleta in nazionale. Infine, il coach ringrazia la Dirigenza e i genitori, che ci supportano nelle iniziative associative per garantire le attività ai nostri ragazzi.

Fonte: Gruppo Pattinaggio San Miniato