Libertà per Kataleya, in piazza per "rompere il silenzio" sulla scomparsa della bimba di 5 anni

Stasera mercoledì 14 giugno, alle ore 21, è stata organizzata una nuova manifestazione in piazza per chiedere 'Libertà per Kataleya', la bambina di 5 anni scomparsa da sabato scorso. Ad organizzare l'iniziativa un comitato di peruviani e cittadini che si stringe attorno alla famiglia per chiedere giustizia.

"Stasera, ancora una volta, - si legge in una nota - scenderemo in piazza per far sentire la nostra voce contro questo silenzio assordante. Invitiamo tutti a prendere parte alla manifestazione. Quello che è successo non riguarda solo la comunità peruviana, riguarda tutti noi come persone senza distinzioni di sesso, religione etnia. I bambini non si toccano non ci stancheremo mai di dirlo, per questo chiediamo a tutti di scendere con noi in strada".

"Quello che fa male in questo momento - continua la nota - è vedere tanta indifferenza da parte di molti a loro diciamo di non avere paura siamo in tanti e non ci fermeremo fino a quando Kataleya non tornerà a casa. A chi non se la sentisse comunque di partecipare chiediamo comunque di partecipare mettendo un luminò alla finestra dalle 21 di stasera fino al termine della manifestazione. Indossate una maglia bianca. Solo stando uniti possiamo fare sentire la nostra voce".

Intanto la mamma di Kata ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social in cui si rivolge alla figlia e alle persone che gli sono intorno in questo momento. Ecco il testo tradotto in italiano:

Principessa mia, solo dio sa come mi sento

Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza.

Però adesso sono più forte e non mi riposeró fino a quando non ti troverò

Le persone che mi stanno vicino sanno come mi sento, chissà non mi avete vista piangere o buttarmi a terra davanti ad una telecamera, ma è che questo non identifica il mio dolore.

Non devo dimostrare niente a nessuno

Siete liberi di pensarla come volete

Prima credevo e dicevo che in qualsiasi caso se fosse successo a me avrei fatto di tutto, però quando arriva il tuo turno (e spero non succeda mai) saprai cosa significa rimanere sotto shock.

Tutto questo mi sembra irreale, mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia, i miei amici sanno ciò che sto passando e non mi arrenderó finché non ti troverò

Grazie a dio mi sto rialzando, sai quanto mi manchi amore mio

Ti amooo con tutta la mia anima.

PRINCIPESSA MIA

Tenetevi i vostri commenti mal intenzionati per favore

In questi momento ciò che mi serve è il vostro appoggio o almeno condividete questo messaggio

Grazie mille