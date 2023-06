Carrello portafarmaci donato dal Rotary Valdelsa all'ospedale di Poggibonsi

Un armadio-carrello portafarmaci da utilizzare nel Pronto soccorso. È questo il dono che ha fatto stamani il Rotary Club Valdelsa all’ospedale di Campostaggia. A consegnarlo alla direttrice del presidio Lucia Grazia Campanile e al direttore del Ps Angelo Messano, il presidente uscente Simone Hayek.

L’armadio-carrello sarà utilizzato per l’Obi (Osservazione breve intensiva), dove ci sono casi con malattie che non necessitano di ricovero immediato ma di una terapia con osservazione per alcune ore.

"L’interesse verso Campostaggia e il suo Pronto soccorso da parte del Rotary Valdelsa, - dichiara il direttore sanitario dell’Asl Tse Simona Dei, - segnala la grande importanza che la struttura ricopre per i cittadini del territorio. Il mio grazie al presidente uscente Hayek e a tutti i rotariani valdelsani per l’ennesima dimostrazione di attenzione che si trasforma in un aiuto concreto".

"Siamo estremamente felici, come Rotary Club Valdelsa, di poter aiutare e sostenere una realtà ospedaliere d’eccellenza come quella di Campostaggia – ha sottolineato il presidente Hayek. - Il ringraziamento va anche a chi a contribuito per un terzo alla donazione, e cioè la Fondazione Chianti Banca, e al Comune di San Gimignano per il suo patrocinio".

"Ringrazio il Rotary Valdelsa perché è sempre molto attento alle esigenze di Campostaggia e dei suoi utenti», - le parole della direttrice dell’ospedale Campanile. «Questo carrello organizzato per scompartimenti, - conclude il direttore del Ps Messano, ci permetterà di individuare con più facilità i farmaci destinati ai singoli pazienti".

Fonte: Asl Sud Est