Donato un monitor pediatrico al pronto soccorso di Empoli in memoria di Lorenzo De Luca

E’ stato donato questa mattina un monitor multiparametrico pediatrico al DEA di Empoli, utile per rilevare i parametri vitali dei bambini che accedono al pronto soccorso.

La donazione è il frutto di una raccolta fondi realizzata dalla famiglia De Luca, in ricordo del figlio Lorenzo, deceduto in un incidente stradale circa un anno fa. Lorenzo amava gli animali ed i bambini per questo la decisione di donare uno strumento dedicato ai piccoli pazienti.

Insieme alla famiglia De Luca alla cerimonia di consegna erano presenti: Paola Bartalucci, direttore DEA Empoli, Nico Rosi, coordinatore infermieristico ps, Giuseppe Neri della direzione infermieristica di presidio ed alcuni rappresentati del personale sanitario.

Un sentito ringraziamento da parte della Direzione sanitaria del presidio San Giuseppe per questa importante donazione