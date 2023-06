Per l'Emporio Solidale una linea di prodotti per l'igiene a disposizione degli indigenti

Prodotti che fin dal nome e dalla 'veste' grafica mettono al centro il suo destinatario, ovvero l'Emporio Solidale, progetto nato dalla collaborazione fra Comune di Empoli, Servizio sociale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e associazioni del territorio per prendersi cura di chi ha bisogno. È un supermercato dove alimenti e prodotti per la casa non si acquistano: la spesa si fa gratuitamente, presentando una tessera che viene consegnata alle famiglie dopo un percorso di conoscenza e valutazione da parte degli operatori di Vecchie e Nuove Povertà.

Forte del sostegno e del contributo di tante realtà locali, l'Emporio, con sede al civico 15 di via XI Febbraio, da oggi, giovedì 15 giugno 2023, può contare su una 'amica' in più, Le Antiche Mura: l'azienda empolese che si occupa di produzione cosmetici conto terzi ha deciso di realizzare una linea di prodotti "Emporio Solidale", caratterizzata dalla grafica del logo dell'Emporio, contribuendo così ad arricchire gli scaffali del negozio di via XI Febbraio, una risorsa importante, in aiuto alle famiglie che vivono situazioni di disagio ma anche nella lotta allo spreco alimentare, grazie al recupero di alimenti sani che verrebbero altrimenti smaltiti.

"L'inflazione cresce e colpisce soprattutto i beni di prima necessità, come pane, latte, pasta e carne - sottolinea l'assessora Torrini - A soffrirne sono le famiglie più povere. Per questo oggi più che mai abbiamo bisogno di sostenere l'Emporio Solidale, che da due anni a Empoli consente a queste famiglie di fare la spesa gratuitamente. Ciò che più colpisce dell'Emporio è il suo essere un progetto di comunità, in cui ciascuno di noi può dare un contributo ed oggi più che mai abbiamo bisogno di aziende illuminate che, come "Le Antiche Mura", mentre fanno impresa creano anche inclusione sociale e si prendono cura di chi vive momenti di difficoltà. Grazie a Stefania Caparrini, alla sua azienda e a tutte le altre che partecipano oggi o decideranno di partecipare domani, senza fini di lucro, a un progetto che è un valore aggiunto per tutte e tutti noi".

A consegnare i prodotti, la titolare dell'azienda empolese, Stefania Caparrini, insieme ad Alessandro Italiani, responsabile produzione dell'azienda. Ad accoglierli, l'assessora al Sociale del Comune di Empoli, Valentina Torrini, e in rappresentanza dell'Emporio Solidale volontarie di Croce Rossa Italiana e Misericordia, oltre a Marco Mainardi e Daniele Colombai, rappresentanti dell'area Sociale della Misericordia di Empoli.

"Quelli che abbiamo deciso di mettere a disposizione sono prodotti per l'igiene personale, shampoo e bagnoschiuma a base anche di miele a chilometro zero - racconta Caparrini, con emozione - Abbiamo pensato di aprire la linea con questi due prodotti che rappresentano beni di prima necessità, ma arriveranno anche balsamo e crema corpo. Questo progetto, che potrebbe essere interessante anche da proporre negli altri Empori presenti nel circondario, nasce dalla voglia di intrecciarsi con la nostra comunità e non essere solo osservatori, dalla voglia di fare la propria parte anche se piccola e sostenere con le nostre competenze realtà importanti, come l'Emporio Solidale, che quotidianamente si prendono cura dei soggetti più fragili. Con la voglia di andare oltre e non fermarsi a vedere i confini che separano ma provare a costruire ponti, fatti da relazioni contaminazioni condivisioni. Ogni azienda può donare un po' della sua essenza, può essere messaggera di un nuovo modo di fare ed essere impresa e l'imprenditore, come sostengono uomini più grandi di me, è chiamato a essere custode della propria organizzazione e della comunità, nei limiti delle sue forza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa