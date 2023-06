Affonda motobarca nel porto di Rio Marina

Nella giornata di giovedì 15 giugno è stata recuperata una motobarca affondata nel porto di Rio Marina. Il mezzo navale, utilizzato come unità di appoggio per le immersioni subacquee di una nota impresa locale, è affondato nel giro di poco tempo a causa, si presume, di una infiltrazione d’acqua dei sistemi di scarico del motore.

Immediato è stato l’intervento dei militari della Guardia Costiera di Rio Marina che si sono attivati per la messa in sicurezza dell’area portuale e del mezzo nautico, coinvolgendo diversi operatori portuali. La motobarca, lunga circa 10 mt, è stata riportata in galleggiamento tramite l’ausilio di palloni idrostatici nonché l’utilizzo di una pompa ad esaurimento.

L’area interessata dal sinistro è stata inoltre delimitata utilizzando panne galleggianti, al fine di contenere eventuali sversamenti in mare di idrocarburi. In corso le indagini della Guardia Costiera per accertare le cause del sinistro marittimo.