Convenzione tra Aou Senese e Unisi per potenziare i percorsi chirurgici e ambulatoriali dell’ospedale

Integrare le competenze e fare squadra per potenziare i percorsi chirurgici dell’ospedale Santa Maria alle Scotte grazie alle opportunità offerte dal PNRR. Questo uno degli obiettivi della convenzione sottoscritta dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche (DIISM) dell’Università di Siena, dedicata in particolare a portare avanti uno studio per individuare gli ambiti specifici di coordinamento, gestione e valutazione del percorso chirurgico nelle sue varie fasi e la distribuzione della capacità produttiva nel medio e breve termine, nell’ambito del progetto “THE - Tuscany Health Ecosystem”.

In particolare il Tuscany Health Ecosystem rappresenta un aggregatore di competenze scientifiche, tecnologiche e infrastrutture di ricerca nel settore Life Sciences ed è uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione finanziati a livello nazionale nell’ambito del PNRR, l’unico dedicato alle scienze della vita, con finanziamenti assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in riferimento alla missione 4 (Istruzione e Ricerca) del PNRR, in particolare alla componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”.

Referenti scientifici dello studio realizzato all’interno del progetto sono il professor Alessandro Agnetis (DIISM) per l’Università di Siena e le dottoresse Chiara Bonavita e Claudia Cuccaro dell’UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri per l’Aou Senese.

"E’ importante promuovere e rafforzare la collaborazione tra l’Aou Senese e l’Università di Siena – commenta Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – puntando sulle maggiori expertise delle due istituzioni, per produrre innovazione, e per realizzare così una piena integrazione tra le attività di ricerca, didattica e assistenza, con particolare attenzione al settore delle scienze della vita".

"In particolare – aggiunge Francesca De Marco, direttrice sanitaria Aou Senese - lo studio intende valutare l’efficienza e l’efficacia dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell’assistenza ospedaliera in riferimento ai percorsi chirurgici, inclusa la chirurgia robotica e day surgery. I settori che saranno interessati da specifici ambiti di analisi e proposte di strumento di supporto alle decisioni – prosegue De Marco - fanno riferimento alle attività di gestione operativa dell’ospedale sia nel campo della pianificazione della chirurgia elettiva che dell’attività ambulatoriale".

Dichiara il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra: "I termini di questo accordo rendono evidente quanto ci attendiamo dallo svolgimento delle ricerche del progetto THE finanziato dal PNRR a livello regionale, ovvero il trasferimento di competenze e risultati della ricerca al funzionamento della nostra sanità e, in particolare, all’operatività dell’Aou Senese".

"Questo accordo consentirà di consolidare la collaborazione tra Aou Senese e i gruppi scientifici che in Ateneo svolgono attività di ricerca sui processi e sulla loro ottimizzazione. – Spiega il professor Alessandro Agnetis, del DIISM -. Il Master in Lean Healthcare Management, giunto quest’anno alla nona edizione, svolto con l'importante collaborazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ha facilitato la diffusione al suo interno di professionalità che adesso saranno cruciali per affrontare insieme questa nuova sfida".

Fonte: Aou Senese - Ufficio Stampa