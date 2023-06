Di Caprio e Maguire a cena a Forte dei Marmi

I divi di Hollywood al Maito’ di Forte dei Marmi. Nel locale più glamour della costa ha cenato infatti Leonardo Di Caprio, l’attore statunitense che nel 2016 ha vinto l'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Hugh Glass in Revenant - Redivivo di Iñárritu. T-shirt e cappellino, il volto di Titanic e’ arrivato assieme al collega Tobey Maguire - celebre per aver interpretato Spiderman - e ad alcune bellissime modelle. Un tavolo da venti persone affiancato da uno spazio per due che e’ stato riservato invece ai genitori di Di Caprio, George ed Irmelin che hanno preferito cenare da soli.

Leonardo Di Caprio - notoriamente appassionato di arte e cucina italiana - ha ordinato le celebri penne alla Maito’, pizza Margherita e Frenetica, scampi alla griglia e pesce al sale abbinati al miglio vino.