La Ruzzola, tornano i campi solari: gli appuntamenti

Tornano a grande richiesta i Campi Solari de La Ruzzola. Un’occasione per divertirsi e passare l’estate insieme in compagnia dei nostri amati operatori. Quest’anno i campi solari “Arte, musica e movimento” in partenza per il mese di giugno per la fascia d’eta 6-11 anni e più saranno due, a San Miniato e Montopoli: dal 12 giugno per tre settimane dalle 7,30 alle 13,30, al circolo Arci de “La Catena” (San Miniato) e a Montopoli presso gli spazi del campo sportivo di Montopoli.

Nel mese di luglio, sempre fra San Miniato e Montopoli, i campi solari attivati saranno ben tre, per 4 settimane ciascuno e comprensivi anche della fascia d’età dai 3 ai 6 anni. A Montopoli presso gli spazi del campo sportivo in collaborazione con ASD città di Montopoli e anche alla scuola elementare di San Romano. A San Miniato presso il circolo ed il campino di Molino d’Egola. Il tutto fino al 28 luglio.

Come sempre sarà possibile già iscrivere bambini e bambine per il mese di luglio anche adesso. Ci si può iscrivere anche per le singole settimane, il costo è di 55 euro a settimana. E’ possibile iscriversi compilando il modulo d'iscrizione reperibile sulla pagina Facebook "Associazione Culturale La Ruzzola". Il numero di riferimento per le iscrizioni è Irene cavallini 3297858480.

Fonte: Ufficio Stampa