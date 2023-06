'Mare più bello', Toscana seconda regione più premiata

Presentata oggi, presso la sede nazionale di Legambiente, la ventitreesima edizione de “Il Mare più Bello 2023”, la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

La Toscana è stata la seconda regione più premiata dopo la Sardegna con 4 località fra le province di Grosseto e Livorno e, in particolare, sull’Isola di Capraia (Li) e, più a sud, nei Comuni maremmani di Castiglione della Pescaia (Gr), dell’isola del Giglio (Gr) e di Capalbio (Gr).

Non solo le località marine, ma anche quelle lacustri sono state oggetto dell’analisi e premiazione all’interno della Guida di Legambiente e Touring Club Italiano. Sono 12 i comuni sui laghi, distribuiti in 6 regioni, che hanno ottenuto la bandiera delle Cinque Vele. In Toscana confermate le Cinque Vele a Massa Marittima (Gr) sul lago dell’Accesa.

"Sono molto orgoglioso quest'anno della performance toscana delle nostre più attraenti mete balneari. Il mare più bello include e valorizza isole smart come Capraia e il Giglio, oltre a Comuni storicamente virtuosi come Castiglione della Pescaia e Capalbio,” dichiara Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana. “Ma si assiste davvero a un generale miglioramento delle prestazioni ambientali quasi ovunque nella nostra costa, segno evidente di una sensibilità sempre più diffusa".

Tra le novità di quest’anno la consegna, durante la conferenza stampa di presentazione della Guida, anche delle 9 targhe per le Buone pratiche di gestione della costa assegnate alle migliori esperienze che amministrazioni pubbliche, enti o imprenditoria privata hanno messo in atto. Tra le località premiate per il tema della lotta al cambiamento climatico c’è stato il Comune di Marciana Marina (Li), per l’impegno nella realizzazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.