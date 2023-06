Le Nozze di Figaro in scena alla Villa Medicea di Artimino

Ritorna alla Villa Medicea La Ferdinanda , l'appuntamento estivo che dal 2013 incanta il pubblico, con il patrocinio e il contributo del Comune di Carmignano, di Chianti Banca e della Tenuta di Artimino.

Dopo aver eseguito in questa splendida villa, Patrimonio Mondiale dell' UNESCO, le opere: La Traviata, Tosca, Rigoletto, Turandot, Il Trovatore, Carmen, Madama Butterfly, Il Barbiere di Siviglia e Cavalleria Rusticana, Questa è la volta , questa è la volta dell'Opera buffa di W. A. Mozart "Le nozze di Figaro".

L'opera completamente allestita come sempre da OMEGA con scenografie , costumi, danze , con l'Orchestra Musica Europea Gruppi Associati diretta da Alan Freiles, ormai noto ed apprezzato non solo a Carmignano, ma in vari teatri sia in Italia che all’estero, e cantanti, come al solito di fama internazionale, in collaborazione con l'Associazione Re Classical di Sofia Bulgaria.

La regia di Andrea Bruno Savelli, attore, regista, e direttore artistico del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e Teatro Jenco di Viareggio.

Interpreti:

Francesco Solinas - Il Conte di Almaviva (baritono)

Laura Montoro - La Contessa di Almaviva (soprano)

Eva Macaggi - Susanna (soprano), promessa sposa di Figaro Laura Macaggi

Alessandro Ceccarini - Figaro, fido del Conte (basso)

Elena De Simone - Cherubino, paggio del Conte (mezzosoprano / soprano)

Simonida Miletic - Marcellina, governante (soprano)

Paolo Breda Bulgherini - Bartolo, medico di Siviglia (basso)

Matteo Bagni - Basilio, maestro di musica (tenore)

Don Curzio,(tenore) giudice.

Veronica Tassi - Barbarina figlia di Marcellina, (soprano),

Ivan Brusi - Antonio giardiniere del Conte e zio di Susanna (basso)

Ensemble Vocale Estro Armonico - Coro di paesani, villanelle e di vari ordini di persone

Danze a cura di Manuela Rapi e Alessandro Ciardini.

I biglietti potranno essere acquistati in vari punti di vendita, e anche direttamente sul sito www.omegamusica.org dove si potranno vedere anche i punti vendita, o con bonifici, carta di credito, bancomat o Paypal.

I posti non saranno numerati, ma divisi in vari settori. A B e C.

Cenni sull'opera.

E’ questa una delle più famose opere di Mozart e dell'intero teatro musicale, la prima di una serie di felici collaborazioni tra Mozart e Da Ponte, che ha portato anche alla creazione del Don Giovanni e di Così fan tutte.

Musicato da Mozart all'età di ventinove anni, il testo dapontiano fu tratto dalla commedia Le Mariage de Figaro di Beaumarchais (autore della trilogia di Figaro: Il barbiere di Siviglia, Il matrimonio di Figaro e La madre colpevole).

Praticamente è il proseguo del Barbiere di Siviglia, (opera già eseguita con grande successo in questa location nel 2021, sempre a cura di OMEGA) in cui il Barbiere di Siviglia, Figaro, aiutando il Conte d’Almaviva a sposare Rosina, sottraendola al vecchio Don Bartolo che la voleva come sua sposa, non per amore ma per l’eredità, viene ricompensato dal conte che offre a Figaro e alla sua promessa sposa Susanna, una stanza presso la loro abitazione per convolare a nozze.

Dopo varie peripezie comiche di altre figure presenti nell’opera e di don Bartolo, che vuole vendicarsi di Figaro per essersi prestato ad aiutare il conte, finalmente sarà celebrato il matrimonio tra Figaro e Susanna, con pieno giubilo generale.

Per info, biglietti e prenotazioni www.omegamusica.org cell. 338 25 66 236

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa