Campi estivi, a Vinci appuntamento con la Fabbrica dei Colori

Da lunedì 12 Giugno sono ripartiti i centri estivi della Fabbrica dei Colori. Un servizio fondamentale per tutti i bambini residenti nel comune di Vinci e nei comuni limitrofi della zona empolese.

Accoglie bambini dai 3 anni compiuti ai 14 anni. Le attività vengono organizzate in piccoli gruppi con uno staff di educatrici e animatori giovani e propositivi!

La sede è quella della vecchia scuola delle suore orsoline a Sovigliana, esattamente dietro il Bar Milani, è lì che l’associazione struttura tutte le sue attività sia estive che invernali e affitta il salone per poter festeggiare compleanni e feste scolastiche.

Un centro estivo con tante attività, iniziative e proposte stimolanti per grandi e piccoli, tutti i giorni un’attività diversa possibile grazie all’arrivo all’interno del Centro Estivo di professionisti esterni che collaborano e arricchiscono ogni giorno le mattinate dei bambini e dei ragazzi. Pittura, orticoltura, basket, calcio, pallavolo, arti marziali, padel, pet therapy, laboratori creativi, apicoltura, laboratorio di ceramica, dodgeball, attività in collaborazione con la Misericordia di Empoli e la Pubblica assistenza - Croce D’oro di Limite sull’Arno.. sono solo alcune dette attività che vengono proposte ogni settimana ai bambini!

Attività motorie all’aria aperta: campo da calcio, campo da pallavolo, ping pong, biliardino.. uno spazio su misura di tutti i bambini!

Il giovedì, è la grande e nota azienda empolese, che permette di arricchire ulteriormente questo servizio fondamentale per tutte le famiglie. Tutti i giovedì l’azienda empolese SAMMONTANA consegna un gelato Sammontana per ogni bambino!

I centri estivi della Fabbrica dei Colori sono aperti su base settimanale rinnovabile, fino al 4 Agosto e poi dal 28 agosto al 15 settembre, per coprire le esigenze di tutti i genitori con possibilità di scelta oraria: modulo mattina orario 8-13; modulo mattina con pranzo al sacco o prenotabile tramite il servizio Bar in collaborazione con il Bar Prestige Empoli di Via R.Sanzio che consegna il pasto caldo direttamente al centro estivo 8-14.30; modulo pomeriggio 14.30-18 e modulo intera giornata 8-18 con possibilità di entrata e uscita anticipata.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il 333 1060715 o scrivere alla mail info.lafabbricadeicolori@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa