Dal mare alla campagna, compie 101 anni Salvatore Orlando

Compie 101 anni Salvatore Orlando, nato il 17 giugno 1922 a Tripi, un piccolo borgo di collina vicino al mare in provincia di Messina. Salvatore è cresciuto poverissimo in una famiglia di contadini. Finita la guerra è entrato nella Polizia di Stato e si è stabilito a Livorno, dove ha lavorato per tanti anni al commissariato del porto.

Raggiunta la pensione ha capito che gli mancava la campagna e così ha acquistato un orto nelle campagne di Fauglia, coltivandolo finché le forze glielo hanno consentito. Adesso vive in casa con il figlio Giuseppe e la nuora Michela, e con loro, insieme ad altri parenti ed amici, festeggerà questo importante compleanno.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a Salvatore una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa