Contributo affitto a Barga, online il bando

L'amministrazione Campani conferma quindi la volontà di sostenere la cittadinanza, in particolare le fasce più fragili, con interventi economici mirati: grazie all’ultima variazione di bilancio, infatti, l’Ente ha potuto stanziare risorse proprie per aiutare le famiglie in maggiore difficoltà andando così a sopperire ai tagli governativi. Per partecipare al bando c'è tempo fino al 14 luglio.

"Aiutare i cittadini - commenta la sindaca Caterina Campani - è l'obiettivo principale di ogni azione politica e di ogni amministratore. Viviamo momenti complessi, con il costo della vita che sale sempre di più e il potere di acquisto sempre più basso. Nonostante i tagli del Governo, abbiamo voluto è deciso di stanziare fondi propri dell’Ente per garantire il diritto alla casa a chi è in affitto e fa fatica ad arrivare a fine mese”..

Possono fare richiesta i cittadini residenti nel comune di Barga che non abbiamo ricevuto altri contributi e che non siano possessori di un immobile entro i 50 km e di altri beni per oltre 25mila euro.

Per i nuclei con valore ISE non superiore a 14.877,20 euro (fascia A) si prevede un contributo massimo fino a 3.100,00/annui; per i nuclei con valore ISE fino a 32.048,52 euro (fascia B) è prevista una contribuzione fino a 2.325,00 euro annui.

La documentazione, scaricabile dal sito http://www.comune.barga.lu.it/ o reperibile in formato cartaceo presso l’Area Assetto del Territorio via di Mezzo,45 nei giorni di martedì e giovedì (orario 8,30 - 12,30) o presso l’Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga presso la Stazione ferroviaria (apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12,30), dovrà essere spedita mezzo lettera raccomandata a/e o potrà essere anche consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Barga via di Mezzo,45 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00).

Per eventuali chiarimenti sul bando: Area Assetto del Territorio il martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12.3, telefonando allo 0583/724732 o al 0583/724748, oppure inviarr una mail all’indirizzo: m.ceccarelli@comunedibarga.it

Fonte: Comune di Barga - Ufficio Stampa