Atti vandalici alla piscina Amendola, il Comune: "Miglioreremo la sicurezza della zona"

Sopralluogo di alcuni membri della giunta comunale questo pomeriggio, martedì 20 giugno, presso la piscina Amendola a Siena. Gli assessori al decoro urbano Barbara Magi e allo sport Lorenzo Lorè hanno verificato di persona i danni riportati dalla struttura in seguito agli ultimi atti vandalici.

“Il Comune di Siena – sostengono gli assessori - esprime per prima cosa la propria indignazione dopo gli incresciosi atti vandalici che, nelle notti scorse, hanno preso di mira la piscina di Piazza Amendola. La struttura, da tempo chiusa al pubblico, è stata oggetto negli ultimi mesi di continui raid notturni con danneggiamenti e scritte con bombolette spray. Da qualche giorno, però, la situazione si è ulteriormente aggravata e sono stati semidistrutte le vetrate esterne, gli oblò e anche le attrezzature presenti all’interno della piscina”.

“Vogliamo esprimere la nostra totale vicinanza alla Uisp di Siena che in queste ore è alle prese con l’ennesima conta dei danni dopo i deplorevoli raid vandalici delle notti scorse – sostengono gli assessori – cercheremo di intensificare, per quanto di nostra competenza, i controlli sulla zona. Un luogo particolarmente delicato, sia per la presenza di famiglie, bambini e anziani. Con Uisp il confronto costruttivo è continuo, anche su queste tematiche e sulle criticità registrate in piazza Amendola”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa