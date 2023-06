Kemas Lamipel, il toscano Pardo Mati è il nuovo centrale dei Lupi

“Linea verde” per la Kemas Lamipel 2023-24. Dopo un innesto di esperienza, Antonio Cargioli, con tanti campionati di A2 Credem Banca alle spalle, ecco un esordiente in questa categoria, Pardo Mati, toscano di Grosseto, centrale (203 cm), nato il 7 agosto del 2006. Ancor più giovane, dunque, del libero biancorosso Luca Loreti (classe 2005). Mati ha debuttato la scorsa stagione in A3, giocando con la maglia della Gamma Chimica Brugherio. I mitici “Diavoli Rosa” hanno conquistato la salvezza, chiudendo quartultimi la regular season, a +2 su Mirandola, e battendo appunto la terzultima nei previsti play-out. Stagione impreziosita dallo scudetto conquistato con l’Under 17 maschile, alle finali nazionali di Borgo Valsugana (29 punti per Mati in finale contro Treviso, ovviamente MVP).

Il centrale maremmano, nel campionato di A3 Credem Banca, è risultato essere il più giovane della categoria: nonostante ciò, ha giocato da titolare, con 111 punti realizzati in totale e 30 muri complessivi. Proveniente da Invicta Volleyball Grosseto (dove ha esordito in B a soli 15 anni), ha alternato il ruolo di opposto a quello di centrale. E’ stato nominato “miglior opposto d’Italia” al Trofeo delle Regioni, ma anche miglior centrale d’Europa. Con la Nazionale Juniores, peraltro, ha vinto l’Europeo (2022) e questa estate lavorerà con Under 19 azzurra di coach Zanin. Piccola delusione sportiva, la sconfitta subita nei quarti, alle finali nazionali di Agropoli (sempre Under 19): Gamma Chimica ha ceduto il passo alla Robur Costa Ravenna, che ha poi disputato la finale. Per il ragazzo (11 punti nel 3-2 incassato dai romagnoli) è stata comunque una bella esperienza, tante partite difficili, a livello altissimi.

Mati è un “enfant prodige” che sta lavorando per diventare uno dei “top” nel suo ruolo, in Italia e non solo. La squadra di coach Michele Bulleri potrà sfruttarne i centimetri, il talento, la naturale ambizione…e l’età (Under 19).

“La mia ultima stagione in A3 con i Diavoli Rosa è stata fantastica, una esplosione di emozioni dalla prima all'ultima giornata. È stato il mio primo passo nella pallavolo professionistica e credo di averlo compiuto con consapevolezza e alla fine dei giochi è stata una decisione positiva. Ora sono molto emozionato di compiere questo altro passo a Santa Croce” ha detto Pardo Mati.

CURRICULUM

2022-23 Gamma Chimica Brugherio, A3

2021-22 Invicta Volleyball Grosseto, B

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa